Студент из Королёва выиграл конкурс по программированию Open OS Challenge

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Студент из Подмосковья Евгений Хижук занял четвёртое место в финале конкурса для профессионалов и любителей в области системного программирования Open OS Challenge 2024. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов. Хижук учится в Технологическом университете им. дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А. Леонова.
«На конкурс зарегистрировались более 1,4 тыс. дипломированных специалистов и студентов из России. 15 участников, показавших лучшие результаты на отборочных этапах, были приглашены в финал соревнований, который состоялся 26-27 октября. На этом этапе были выявлены пять победителей из Санкт-Петербурга, Москвы, Донецка, Московской области и Республики Марий Эл», – рассказали в пресс-службе.Победители выиграли денежные призы, а также поездку в Китай для ознакомления с национальной open source экосистемой OpenAtom.
Как пояснили организаторы, конкурс направлен на выявление и поддержку способных и практически подготовленных студентов, а также дипломированных специалистов.
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Лора Луганская