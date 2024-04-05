В Москве состоится VIII фестиваль «Молодые таланты Отечества»

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В Москве 23-24 мая в Краснознаменном зале Московского Дома Ветеранов Войн и Вооруженных Сил состоится VIII Международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества». Об этом сообщили в департаменте легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России.
В этом году мероприятие посвятят 80-летию освобождения Ленинграда, Крыма и Севастополя, 315-летию победы Петра I в Полтавском сражении и Дню России.
В фестивале примут участие россияне и соотечественники из стран СНГ, Европы, Израиля, Африки, Америки и Азии. Те, кто не смогут приехать, смогут участвовать дистанционно.
Основной целью мероприятия является поиск и открытие новых ярких и талантливых детей и молодежи и создание благоприятных условий для реализации их творческих способностей.
Фестиваль закончится Гала-концертом. На одной сцене выступят лауреаты фестиваля и народные, заслуженные артисты. На концерт в качестве зрителей придут депутаты, сенаторы, государственные и общественные деятели, космонавты, спонсоры, руководители высших учебных заведений, деятели науки и искусства.
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В фестивале примут участие россияне и соотечественники из стран СНГ, Европы, Израиля, Африки, Америки и Азии. Те, кто не смогут приехать, смогут участвовать дистанционно.
Фестиваль закончится Гала-концертом. На одной сцене выступят лауреаты фестиваля и народные, заслуженные артисты. На концерт в качестве зрителей придут депутаты, сенаторы, государственные и общественные деятели, космонавты, спонсоры, руководители высших учебных заведений, деятели науки и искусства.
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Элина Позднякова