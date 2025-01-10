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Жителей Подмосковья приглашают на грантовый конкурс проектов в сфере культуры

Фото: istockphoto.com/mzabarovsky

Фото: istockphoto.com/mzabarovsky

Продолжается приём заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив, представить свои проекты на соискательство поддержки могут организации из всех регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба фонда.
«На конкурс принимаются проекты в области, культуры, искусства, креативных индустрий, направленные на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, популяризацию общероссийской культурной идентичности, а также поддержку деятелей культуры и коллективов, придерживающихся патриотичной позиции и выступающих за достижение Россией целей СВО», — говорится в сообщении.
Проекты принимаются от коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, а также от НКО, за исключением государственных компаний и организаций и политических партий.



Заявочная кампания началась 17 декабря и продлится до 6 февраля включительно. Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив.

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#конкурс
#культура
#фонд
#россия
В Серпухове открыли выставку к 180-летию основоположницы «Малой Третьяковки»
09 января 2025, 21:57

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Серпуховском историко-художественном музее открылась выставка «Вечный капитал Анны Мараевой». Она посвящена женщине, которая внесла неоценимый вклад в развитие Серпухова, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Проект направлен на знакомство с коллекциями Анны Васильевны, ставшими основой фондов Серпуховского музея.
«Анна Мараева – серпуховская купчиха первой гильдии, владелица текстильных фабрик, продукция которых пользовалась спросом по всей России. Женщина с волевым характером, хозяйственной хваткой, высоким чувством чести прославилась как благотворительница, собирательница старинных книг, рукописей и икон, а также крупного собрания живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Её коллекции легли в основу Серпуховского историко-художественного музея, который называют «Малой Третьяковкой», – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Выставка освещает жизнь и деятельность Мараевой и даёт представление о культурной среде русского общества конца XIX – начала XX веков. На ней представлено около 200 экспонатов, некоторые из которых показывают публике впервые.

25 января отмечается 180-летие Анны Васильевны Мараевой. Выставка «Вечный капитал Анны Мараевой» будет работать до 11 января 2026 года.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#минкульттуризма мо
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Новогодние мероприятия в парках Подмосковья посетили свыше 100 тысяч человек
09 января 2025, 21:26

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парках Подмосковья с 28 декабря 2024 года по 7 января 2025-го провели четыре общеобластных мероприятия к Новому году и Рождеству. В них приняли участие более 86 тыс. жителей и гостей региона.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Помимо этого, в парках региона прошло 11 уникальных мероприятий, на которых побывали около 16 тыс. человек. Таким образом, суммарно праздничные мероприятия в подмосковных парках собрали 102 тыс. гостей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Для посетителей прошли концерты, народные гуляния, шествия сказочных персонажей, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Так, в 80 парках состоялось общеобластное мероприятие «Новый год под шубой». Гости участвовали в творческих мастер-классах и других мероприятиях. 90 парков пригласили на мероприятие «Сказки водят хоровод». Посетителей познакомили с миром русских сказок. На мероприятии «Территория чудес» жители погрузились в атмосферу русских традиций, фольклора и народных обрядов», – рассказали в министерстве.
7 января около 80 парков Подмосковья провели общеобластное мероприятие «Рождественские узоры», приуроченное к Рождеству Христову. Для посетителей подготовили выступления рождественского хора, театрализованные постановки и рождественские чтения у очага.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Среди уникальных мероприятий были Манжосовская лыжня в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха; фестиваль зимней рыбалки «Мормышка» в парке «Скитские пруды» Сергиева Посада; фестиваль народов севера в лесопарке «Шишкин лес» в Истре, фестиваль напитков «Топим лёд» в парке Малевича и другие.

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Старый Новый год 2025: когда и как отмечают, история и традиции праздника
09 января 2025, 13:25

Фото: iStock/Valentina Perfilyeva

Новогодние каникулы позади, однако знаменательные даты в январе не закончились: в середине месяца наступит старый Новый год. О том, как отмечают этот праздник, почему у него такое название, какие существуют приметы и традиции, читайте в материале «Радио 1».

Какого числа отмечается старый Новый год в 2025 году


В ночь с 13 на 14 января (в 2025 году — с понедельника на вторник) россияне отметят старый Новый год﻿.


Как появился старый Новый год



Старый Новый год пришёл в нашу культуру вместе со старым стилем летоисчисления﻿.

До начала XX века царская Россия жила по юлианскому календарю (по старому стилю). Однако, Европа в то время уже полностью перешла на григорианский календарь, так как он считался более точным (появился в XVI веке, учитывал новые знания об устройстве Вселенной). Юлианский календарь создали на основе древнегреческой астрономии.

Разница между двумя системами исчисления составляла (и сейчас составляет) 13 дней, что приводило к казусам в повседневной жизни, а также возникали трудности с ведением международных политических и экономических дел.

Переход на григорианское летоисчисление произошёл 14 февраля 1918 года. Согласно декрету большевистского правительства, целью введения нового календаря было «установление в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления».


Почему старый Новый год так называется



Так и появился необычный праздник — старый Новый год, то есть Новый год по старому стилю.

Интересно, что Русская православная церковь не перешла на новый стиль и до сих пор использует юлианский календарь. Поэтому Рождество﻿ в России празднуется 7 января, а в католических государствах — 25 декабря. Новый год, а точнее «новолетие», православная церковь отмечает 14 сентября (1 сентября по старому стилю) — не от Рождества Христова, а от сотворения мира. В период светских новогодних праздников верующие соблюдают Рождественский пост.


Как отмечают старый Новый год



Старый Новый год празднуют не так широко, как наступление традиционного нового года в ночь на 1 января. Например, в 2021 году около 25% жителей нашей страны встречали старый Новый год, пишет Lenta.ru.

Фото: iStock/bernardbodo

По данным портала «Культура РФ», в России старый Новый год отмечают около половины населения страны, музеи и культурные организации посвящают этому празднику тематические выставки.


Традиции на старый Новый год



Сейчас старый Новый год празднуют так же, как и Новый год: красиво наряжаются, накрывают на стол и зовут гостей. По телевизору часто повторяют передачи, которые показывали в новогоднюю ночь.

В это праздник можно сделать то, что не удалось успеть 31 декабря, а также в ночь на 1 января, например: поздравить друзей и близких, загадать желание, обменяться подарками.

Традиция колядовать на старый Новый год сохранилась только в некоторых деревнях: вечером 13 января молодые люди надевают маски и выходят колядовать — но только до полуночи, пока на улице ещё не разгулялась нечистая сила.

Другой обычай на старый Новый год — готовить вареники с сюрпризами.

Раньше их лепили всей семьей и в некоторые клали различные небольшие предметы. Используя вареники, многие гадали, каким будет следующий год. Например, если в варенике попалась фасоль, значит, семью ждёт прибавление, а если вареник оказался сладким, то наступит «сладкая жизнь».


Приметы на старый Новый год



Многие приметы на старый Новый год были связаны с погодой, от которой зависел урожай. Обращали внимание на температуру, осадки и звёзды, например, если на ветвях деревьев иней или снег, то это сулит богатый урожай зерна; если в этот день выпадет много снега, то год будет счастливым, а туман в этот праздник считался к прибыли или урожаю.

Также в этот день обращали внимание на то, кем будет первый пришедший гость в дом: все ждали мужчину, это означало, что новый год принесёт удачу и счастье.

Фото: iStock/Alones Creative

Ещё одна примета — одиноким женщинам нужно отмечать старый Новый год в компании, где будут мужчины: считалось, что это поможет встретить суженого в наступившем году.


Что нельзя делать на старый Новый год



Считается, что в этот праздник нельзя давать в долг, иначе в следующем году не будет хватать денег.

Не стоит старый Новый год отмечать без мужчин. Если праздник встречать только в окружении женщин, то новый год будет несчастливым и одиноким.

Несмотря на то, что квартиру хочется привести порядок перед праздником, делать это в канун старого Нового года нельзя. Так, например, вместе с мусором человек выбрасывал удачу и счастье. Поэтому дом приводили в порядок заранее.

Нельзя в этот праздник и ругаться, а, наоборот, нужно помириться, забыть обиды и извиниться за проступки.


В каких странах отмечают старый Новый год



Традиция отмечать старый Новый год существует не только в России, но и в бывших республиках Советского Союза, в Греции, Сербии, Черногории, Алжире, Тунисе и многих других странах. Как сообщается на портале «Культура.РФ», во всех государствах появление такого праздника связано с переходами на разные календари, но в каждой стране существуют свои традиции.

Например, в Македонии на старый Новый год устраивают карнавалы. В Сербии и Черногории старый Новый год называют «Мали Божић» (перевод с сербского – «Маленькое Рождество» — прим. ред.), так как он наступает через неделю после православного Рождества.

Аналог старого Нового года есть в Уэльсе — фестиваль Хен Галан. Он тоже означает наступление нового года по юлианскому календарю, в этот день дети ходят по домам и получают сладкие подарки.


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Автор американских комедий Майкл Миллиган скончался
08 января 2025, 22:01

Фото: iStock/ Diy13

Скончался Майкл Миллиган, сценарист из США, продюсер и режиссер, создатель ряда культовых ситкомов, сообщил The Hollywood Reporter (THR).
Майкл Миллиган ушёл из жизни незадолго до Нового года, но выяснилось это только в настоящий момент.

Представитель сценариста обратил внимание, что Майкл Миллиган умер от острой дыхательной недостаточности в своём доме в штате Калифорния. В январе ему могло бы исполниться 78 лет.

Майкл Миллиган появился на свет в 1947 году в Лос-Анджелесе. Сценарист служил в военно-воздушных силах (ВВС) США. В кинобизнес он пришёл в первой половины 1970-х.

Миллиган трудился над многими эпизодами «Джефферсонов», сделал практически семьдесят серий «Что происходит сейчас!», работал над проектами «Все в семье», «Мод», мультсериалом «Отцы и дети» и иными проектами.

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Актёр Милорад Милинкович скончался
08 января 2025, 21:47

Фото: iStock/ NetPix

6 января неожиданно скончался сербский актёр Милорад Милинкович, сообщило издание Blinc.
Милинкович умер во время работы над новым телешоу. Съемки программы планировали провести сразу после Рождества

Уточнялось, что причиной смерти сербского актёра стал сердечный приступ.

Очевидцы рассказывали, что режиссёр потерял сознание, упал и скончался сразу после того, как вышел из церкви — там он успел принять причастие.

Милорад Милинкович — югославский сербский актер кино и ТВ, телеведущий, режиссер, сценарист, писатель, продюсер, певец, гитарист, автор песен, диджей, спортивный комментатор. В 1980-х Милорад стал основателем и фронтменом готик-рок-группы Morbidi i Mnoći, распавшейся в 1990-м. Далее играл в Big Seks и Zmajevi.

Милорад Милинкович появился на свет в 1965 году в Белграде. Первый фильм он снял в 1990 году. Его последний экранный труд как актёра — триллер «Изоляция», где он снимался совместно с Милошем Биковичем.

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#режиссёр
#съёмки
#смерть
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Умер бард Мищук, автор «Рижского вокзала» и «Застолья»
В Москве скончался советский бард Вадим Мищук в возрасте 67 лет
07 января 2025, 02:28

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Советский бард и автор множества любимых народом песен Вадим Мищук скончался на 69-м году жизни. О его уходе сообщили на своем сайте организаторы Грушинского фестиваля, где Вадим и его брат Валерий много лет радовали слушателей.

Карьера, которая оставила след в сердцах

Вадим Мищук родился в июле 1956 года в Риге. Вместе с братом Валерием он начал музыкальную карьеру в ансамбле «Домино» в конце 1970-х годов.

С переездом в Москву в 1989 году братья стали знамениты как дуэт, исполняя песни, которые со временем стали классикой: «Уплывает пароход», «Рижский вокзал» и «Застолье». Эти композиции до сих пор остаются в репертуаре любителей авторской песни.

Последний альбом «Песен нашего века» вышел в 2020 году. В 2022 Валерий Мищук умер после борьбы с онкологическим заболеванием, но Вадим продолжил выступления и создание музыки.

Фото: iStock/Dutko

Прощание с легендой авторской песни

Грушинский фестиваль, где Вадим был постоянным гостем, с теплотой вспоминает музыканта и глубоко сожалеет о его уходе из жизни.

«Очень горькие новости. Сегодня не стало нашего друга — Вадима Мищука. Мы ждали Вадима на Зимний Грушинский, но судьба распорядилась иначе», — говорится в сообщении сайта Грушинского фестиваля.
Вадим Мищук останется в сердцах всех, кто любил его музыку и душевные тексты.

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Скончался актер из сериалов «Солдаты» и «След» Сергей Косач
04 января 2025, 22:34

Фото: iStock/ Lukasz Kochanek

Российский актёр, режиссер и сценарист Сергей Косач скончался на 59 году жизни. Это следует из информации на сайте «Кино-театр.ру».
По информации в карточке актёра, Сергей Косач скончался 3 января.

Актриса Татьяна Брындина передала, что режиссёра похоронят 8 января, сообщила газета «Аргументы и факты».

«У меня в голове не укладывается:здоровый, крепкий, достаточно молодой мужчина... В последние годы он писал книги, сценарии, тексты песен. Много путешествовал», — обратила внимание Татьяна Брындина.

Сергей Косач обрёл популярность благодаря съёмкам в сериалах «След» и «Солдаты». Ещё он занимался режиссурой клипов. Актёр работал с группами «Кар-Мэн», «Технология», «Комбинация» и сольными исполнителями.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России, актёр Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Александр Зотов скончался на 70-м году жизни.

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Скончался заслуженный артист РФ Александр Зотов
04 января 2025, 21:12

Фото: iStock/ NetPix

Заслуженный артист России, актёр Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Александр Зотов скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщалось на сайте театра.
«С прискорбием сообщаем, что 3 января ушел из жизни актер Театра Гоголя, заслуженный артист России Александр Борисович Зотов. Александру Борисовичу было 69 лет. <...> Его внезапный уход — огромная потеря для театра», — отмечалось в сообщении.

Коллеги выразили глубокие соболезнования близким и товарищам Александра Зотова.

Александр Зотов родился 29 апреля 1955 года в Москве. В 1982 году он выпустился из ГИТИСа, Зотов получил специальность «актер драматического театра и кино». С 1970 года актёр служил в Молодёжном театре «На Красной Пресне около дома Станиславского». В 1999 году Александр Зотов получил звание заслуженного артиста РФ. С 2021 года он работал актёром Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя.

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Певец Брентон Вуд скончался в разгар своего прощального турне
04 января 2025, 18:59

Фото: iStock/ Marat Musabirov

В США ушёл из жизни американский соул-певец Брентон Вуд, который известен по хиту «The Oogum Boogum Song», сообщило издание Variety.
Брентону Вуду было 83 года. Менеджер певца Мэнни Галлегос обратил внимания, что мужчина скончался дома в калифорнийском городе Морено-Валли от естественных причин. В крайние минуты своей жизни он был окружён семьёй. Последними словами певца было название песни «Catch You on the Rebound» 1967 года, подчеркнул Галлегос.

Брентон Вуд родился 26 июля 1941 года в Шривпорте, Луизиана. Его настоящее имя — Альфред Джесси Смит. В молодости он переехал с семьей в Сан-Педро, а потом поступил в колледж Комптона. Там он увлёкся музыкой.

Вуд начал петь, играть на фортепиано и писать песни. Музыкант вдохновлялся Сэмом Куком и Джесси Белвином. В 60-х певец записал ряд композиций, а потом подписал контракт в Double Shot Records и выпустил в 1967 году свой главный хит.

В 2024 году Брентон Вуд отправился в прощальный тур «Catch You on the Rebound». Его пришлось прервать из‑за госпитализации певца.

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