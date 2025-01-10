Жителей Подмосковья приглашают на грантовый конкурс проектов в сфере культуры

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Продолжается приём заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив, представить свои проекты на соискательство поддержки могут организации из всех регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба фонда.
«На конкурс принимаются проекты в области, культуры, искусства, креативных индустрий, направленные на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, популяризацию общероссийской культурной идентичности, а также поддержку деятелей культуры и коллективов, придерживающихся патриотичной позиции и выступающих за достижение Россией целей СВО», — говорится в сообщении.Проекты принимаются от коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, а также от НКО, за исключением государственных компаний и организаций и политических партий.
Заявочная кампания началась 17 декабря и продлится до 6 февраля включительно. Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив.
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