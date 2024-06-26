Жительница Подмосковья выиграла Гран-при премии «Экология – дело каждого»

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Премия Росприроднадзора «Экология – дело каждого» объявила имена победителей IV сезона. Об этом сообщила пресс-служба Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».
В этом году гран-при Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» получила София Ксенофонтова из города Королёв.
София выиграла конкурс с работой «Система обнаружения чрезвычайных ситуаций в лесном массиве и лесонарушений с помощью БЛА».
Стоит отметить, что на конкурс подали были поданы заявки из России и 44 зарубежных государств.
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София выиграла конкурс с работой «Система обнаружения чрезвычайных ситуаций в лесном массиве и лесонарушений с помощью БЛА».
«С огромной благодарностью и радостью поздравляю победителей и призеров IV сезона премии. Вы еще раз доказали, что экология – дело каждого. Многие из вас представили серьезные исследования и новаторские разработки. Вы выяснили, как уменьшить вред окружающей среде от удобрений. Придумали, как использовать беспилотники для выявления чрезвычайных ситуаций в лесах. Сами вели мониторинг состояния мусорных полигонов. Разработали систему, способную предотвращать наводнения. Многие подошли творчески: читали рэп, создавали мультфильмы и рисовали. Спасибо за вашу заботу о природе!» – поделилась руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Стоит отметить, что на конкурс подали были поданы заявки из России и 44 зарубежных государств.
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Мира Полтева