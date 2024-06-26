Учительница физики из Химок стала призёром Всероссийской олимпиады педагогов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Алиса Щербина, преподающая физику в химкинском филиале Московского авиационного института, заняла призовое место на Всероссийской олимпиаде педагогов «Лига лучших», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всего победителями педагогической олимпиады стали десять человек, ещё 20 вошли в число призёров и около 90 стали лауреатами.«Учительница физики Алиса Щербина была признана лучшей среди более тысячи учителей из 500 городов России», — отмечается в сообщении.
«Педагоги подтвердили высочайшую квалификацию и профессионализм, вошли в число лучших учителей России, чей пример вдохновляет других, становится маяком для талантливой молодёжи, поднимает престиж профессии учителя физики и физики как науки в целом», – прокомментировал итоги олимпиады глава отдела практики и трудоустройства студентов учебного департамента НИЯУ МИФИ Александр Сухов.Для участников олимпиады, признанных лучшими, предусмотрены денежные призы: победители получат по 200 тысяч рублей, призёры — по 100 тысяч.
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