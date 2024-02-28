Шесть подмосковных управленцев выиграли конкурс «Лидеры России»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Шесть управленцев из Московской области стали победителями конкурса «Лидеры России». В нём участвовали команды из всех российских регионов, а также более чем из 20 зарубежных стран.
«Приятно, что в этом году шесть управленцев из Подмосковья стали победителями конкурса. Это и программисты, и врачи, и благотворители. Надеюсь, что свои знания и компетенции они продолжат развивать и дальше. А новые и полезные инициативы помогут двигаться вперёд и делать нашу страну сильнее», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».
«Перед нашей страной сегодня стоят стратегически важные задачи, которые касаются импортозамещения, технологического суверенитета, интеллектуального лидерства. Конечно, решить их невозможно без сильных кадров. Как говорит наш президент, если каждый на своём месте будет добиваться успехов, стремясь к самореализации, тогда и будет успех России в целом», – добавил глава региона.В ходе конкурсных испытаний участники решали управленческие задачи и демонстрировали навыки, необходимые в практике руководителей.
«Я благодарен организаторам конкурса и участникам, взаимодействие с которыми – огромное удовольствие. Лидерство – это искусство чувствовать людей, умение им доверять и благодарить. Этот конкурс показал, что мы на самом деле соревнуемся не в навыках управления и каких-то своих способностях. Побеждает тот, кто сильнее любит свое дело», – уверен победитель конкурса из Реутова, старший менеджер функции проектного инжиниринга ООО «Сибур» Виталий Кичатов.В число победителей, представлявших Подмосковье, также вошли начальник управления разработки и сопровождения информационных систем Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Денис Дмитриев из Люберец; председатель совета благотворительного фонда «Иринас», индивидуальный предприниматель Сергей Кулыгин из Мытищ; директор направления департамента по поддержке проектов с государственным финансированием ПАО «Ростелеком» Ольга Лисовенко из Щёлкова; гендиректор ООО «А4» Антон Чернецов из Балашихи и заведующий отделением хирургии новорождённых Московского областного перинатального центра, врач-детский хирург Юлия Шугина из Щёлкова. В этом году она также получила национальную премию «Репродуктивное завтра России» за мастерство и уникальные операции.
Всего среди победителей конкурса – более 100 управленцев из 31 региона, а также представители Бельгии и Сербии. Все они получили образовательный грант на 1 млн рублей по выбранной программе обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны.
Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России. В апреле прошлого года стартовал его пятый сезон. За всё время проведения конкурса на участие в нём подано более 1 млн. заявок из 150 стран.
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Лора Луганская