В России проводится конкурс творческих работ «Традиция побеждать»

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Приём работ на стартовавший в июне конкурс творческий работ «Традиция побеждать» продолжается в России, лучшие работы разместят на российских товарах, сообщает пресс-служба Роскачества.
«Конкурс проводится по десяти номинациям по темам истории страны, культурного и природного наследия, достижений науки и техники. В числе номинаций: «Народ-победитель», «Родина-мать», «Первые в космосе», «Мы за мир!», «Выдающиеся люди», «Сила в правде», «Россия как цивилизация» и пр.», — говорится в сообщении.Участвовать в конкурсе могут граждане России от 18 лет, а также юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 сентября текущего года.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Государственной информационной системы промышленности.
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