Подмосковных изобретателей пригласили к участию в конкурсе

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Федеральная службой по интеллектуальной собственности учредила ежегодный конкурс «Успешный патент», сообщили организаторы.
«Цель конкурса – выявить положительный опыт отечественных разработчиков по внедрению запатентованных технологий в различных отраслях промышленности. В этом году будут рассмотрены успехи в коммерциализации разработок по итогам 2023-го», – уточнили в пресс-службе организаторов конкурса.В конкурсе могут принять участие российские изобретатели – как юридические, так и физические лица; правообладатели патента на изобретение, предоставившие все документы в соответствии с условиями конкурса.
Для участия необходимо заполнить анкету на сайте Роспатента по ссылке до 10 августа.
Конкурс проводится при поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризации науки и технологий».
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