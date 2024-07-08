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Подмосковных изобретателей пригласили к участию в конкурсе

08 июля 2024, 17:18
Фото: iStock / witsarut sakorn

Фото: iStock / witsarut sakorn

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Федеральная службой по интеллектуальной собственности учредила ежегодный конкурс «Успешный патент», сообщили организаторы.
«Цель конкурса – выявить положительный опыт отечественных разработчиков по внедрению запатентованных технологий в различных отраслях промышленности. В этом году будут рассмотрены успехи в коммерциализации разработок по итогам 2023-го», – уточнили в пресс-службе организаторов конкурса.
В конкурсе могут принять участие российские изобретатели – как юридические, так и физические лица; правообладатели патента на изобретение, предоставившие все документы в соответствии с условиями конкурса.



Для участия необходимо заполнить анкету на сайте Роспатента по ссылке до 10 августа.

Конкурс проводится при поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризации науки и технологий».

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#конкурс
#изобретение
#подмосковье
#московская область
Житель Павловского Посада Царевский создаёт сад Памяти
08 июля 2024, 18:12

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Сад Памяти, состоящий из плодовых деревьев и дубов, создаёт уже более 20 лет житель Павлово-Посадского городского округа Лев Царевский, с ним встретился глава округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Глава округа обсудил с Львом Царевским способы сохранения и преумножения деревьев в саду, а также опашку сада, чтобы защитить его от возможных пожаров», — говорится в сообщении.
Льву Аркадьевичу Царевскому 89 лет. 21 год назад у него обнаружили онкологическое заболевание в 3 стадии. Именно тогда Лев Аркадьевич и начал сажать свой сад Памяти. Присоединиться к этому начинанию и посадить свой сад Памяти может любой желающий.

Ранее сообщалось, что для жителей деревни Демидово Павлово-Посадского городского организовали праздник «И нет в целом мире прекрасней родимой деревни моей…», на нём выступили артисты и коллективы Сауровского дома культуры.

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#павловский посад
#деревья
#память
#садовод
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Сытно и просто: Рецепт картофельной запеканки с мясным фаршем
08 июля 2024, 18:05

Фото: iStock/margouillatphotos

Сочетание картофеля с мясным фаршем — одно из любимых, тех, что напоминает детство. Такое блюдо готовится очень просто. Редакция «Радио 1» рассказывает, как легко и быстро приготовить картофельную запеканку с мясным фаршем.
Ингредиенты (на 1 порцию)
  • Картофель – 167 г.
  • Фарш мясной – 83 г.
  • Лук репчатый – 0.2 шт.
  • Яйцо куриное – 0.2 шт.
  • Масло сливочное – 18 г.
  • Соль – 0.3 ч.л.
  • Перец черный – 0.2 ч.л.

Фото: iStock/WS Studio

Пошаговый рецепт картофельной запеканки
  1. Картофель очистить, промыть, нарезать, положить в кастрюлю, залить водой, посолить и поставить на огонь. Варить до полного приготовления.
  2. Слить с готового картофеля воду. Растопить сливочное масло и добавить в кастрюлю, остудить.
  3. Лук очистить, промыть, мелко нарезать и обжарить на прогретой сковороде.
  4. Добавить к обжаренному луку охлаждённый фарш, обжаривать на медленном огне, помешивая. Добавить соль и перец. Готовить до полного приготовления (примерно 8-10 минут).
  5. В картофельное пюре добавить взбитое яйцо и перемешать.
  6. Смазать форму для выпечки сливочным маслом.
  7. На дно формы выложить слоем картофельное пюре, разровнять, следом положить мясную начинку. И так повторить еще раз.
  8. Поставить форму с запеканкой в хорошо прогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
  9. Извлечь из духовки, дать немного остынуть и подавать к столу!

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#лук
#кулинария
#рецепты
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В Подмосковье отремонтировали дорожные знаки на восьми улицах
08 июля 2024, 17:57

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт повреждённых и выцветших, а также восстановление отсутствующих дорожных знаков провели сотрудники Мосавтодора на восьми улицах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Работы по ремонту и восстановлению знаков были проведены, в частности, на Привокзальной улице в Серебряных Прудах, на улице Киово в Лобне, на Советской улице в Электрогорске, на Театральной улице в Серпухове и на улице Мира в Мытищах», — говорится в сообщении.
Кроме того, знаки починили на дорогах в деревне Вялки Раменского округа и в Деревне Денисиха Рузского городского округа, а также га 4-м километре Каширского шоссе в деревне Дорожники городского округа Ступино.

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#дорожные знаки
#ремонт дорог
#автодор
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Отец Андрей раскрыл значение Дня семьи, любви и верности
08 июля 2024, 17:57

Фото: iStock/anyaberkut

Отец Андрей (Сапунов) напомнил об огромном значении праздника Дня семьи, любви и верности, который приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии.
Он подчеркнул ценность каждого из трёх слов этого праздника, отметив, что семья здесь является центровым понятием.

«С праздником, дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем государственный праздник Дня семьи, любви и верности в день памяти двух святых — Петра и Февронии. Из трёх слов: «любовь», «семья» и «верность», — центром является семья. Потому что без любви невозможно создать семью. А без семьи невозможно проверить любовь. Верности без любви тоже не бывает, и лучше всего она проявляется в семье», — приводит Pravda.Ru слова Отца Андрея.

Россиянам напомнили, что завтра, 9 июля, верующие отметят праздник в честь преподобного Давида Солунского. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день нельзя топтать и выбрасывать землянику, приходить в гости без предупреждения, а одиноким девушкам примерять чужие украшения.

Ранее сообщалось, что в городском парке Шатуры, а также в парке «Крестов брод» в Рошале провели праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности.

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#праздник
#семья
#любовь
#мероприятия
#служба
#день
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Два подмосковных участника взяли призы Северо-Кавказского окружного хакатона
08 июля 2024, 17:52

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Представители Московской области Софья Марчук и Дмитрий Гейжа стали призёрами Северо-Кавказского окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
Хакатон завершился в Грозном. Его проводили в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». По итогам соревнований 12 команд-победителей разделили призовой фонд в 2 млн 400 тыс. рублей.

Участники разрабатывали решения для регистрации животных на основе данных с фотоловушек с использованием искусственного интеллекта, создавали инструмент для оптимального расположения рекламных щитов в городе, писали код для выравнивания изображений номеров автомобилей, изобретали чат-бота для автоматического ответа на вопросы пользователей и устранение ошибок в программном коде. Кейсы для хакатона предоставили Министерство природных ресурсов и экологии России, а также крупные компании.
«До финальных защит дошли 82 команды – 75% от стартовавших команд, и это очень хороший результат. Мы впервые проводили хакатон в Чеченской Республике и довольны результатом: к нам пришло много новых команд из СКФО. Надеемся, что в следующем году участников будет ещё больше», – сказала руководитель цифровых проектов АНО «Россия – страна возможностей» Дарья Микаелян.
Следующий окружной хакатон пройдет в Сибирском федеральном округе с 6 по 8 сентября. Регистрация уже открыта на сайте проекта и продлится до 30 августа.

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#московская область
#подмосковье
#ии
#искусственный интеллект
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Путин подписал законопроект об индексации пенсий
Президент РФ подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам
08 июля 2024, 17:46

Фото: IStock/Denis Vostrikov

Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон официально начнет действовать с 1 января 2025 года. Итоговая сумма выплат будет состоять из повышенной фиксированной надбавки, а также индексированной суммы до 31 декабря 2024 года и всех индексаций после этой даты.

В Госдуме заявили, что реформа коснется почти восьми миллионов человек. Помимо стимулирования труда уже работающих пенсионеров, эти выплату могут привлечь ушедших с работ пенсионеров, которых не устраивала их заработная плата, пояснил председатель парламента Вячеслав Володин.

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#пенсия
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Автоэксперт Сажин усомнился в вытеснении новыми китайскими авто европейских
08 июля 2024, 17:41

Фото: iStock/Fahroni

Автоэксперт Владимир Сажин предположил, что новые китайские автомобили не смогут вытеснить подержанные европейские с российского рынка.
«Китай до конца не вытеснит европейцев с рынка по причине того, что недоверие к китайцам у людей еще сохраняется. С тех времен, когда у нас на рынках начали появляться китайские товары не самого лучшего качества», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

До этого техническая неисправность одного трамвая в Кемерове оборвала работу остальных.

«Произошла техническая неисправность на вагоне пятого маршрута, на вагонной тележке. Выехала мобильная техническая бригада. Они устранят неисправность и движение будет восстановлено», — приводит «Сiбдепо» слова пресс-секретаря КЭТК Максима Гончаренко.

Ранее Владимир Сажин заявил о необходимости научить нейросети определять водителей, не имеющих полис ОСАГО.

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#китай
#европа
#автомобили
#трамвай
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Готовность капремонта школы в истринской деревне Кострово достигла 60%
08 июля 2024, 17:24

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы капитально ремонтируют в деревне Кострово городского округа Истра, в настоящее время работы выполнены на 60%, полностью завершить ремонт должны до начала учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся оборудование перегородок, монтаж инженерных сетей, входных и внутренних дверей, укладка плитки, отделка помещений и покраска фасадов. Работы идут согласно установленному графику», — отметили в министерстве.
Костровская школа была построена в 1969 году, площадь здания составляет более 1,9 тыс. квадратных метров. В план капитального ремонта вошло полное обновление фасада и крыши здания, замена дверей и окон, а также сантехнического оборудования и инженерных сетей. В классах установят новую мебель.

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#министерство строительного комплекса мо
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Воробьёв анонсировал обновление в Подмосковье более 700 детских площадок
08 июля 2024, 17:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в этом году запланировали привести в порядок 703 детских игровых площадок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В регионе продолжается их модернизация и замена заметно устаревших отдельных элементов.
«Мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвящённые физике, географии или космосу, – всё это делает прогулки малышей интересными и развивающими. Особое внимание в этой работе уделяем безопасности – везде укладываем травмобезопасное покрытие из резиновой крошки, ставим освещение и камеры видеонаблюдения», – рассказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Однако оборудовать площадку, по его словам, – это полдела. Необходимо следить за надлежащим состоянием всех её объектов, чтобы они не могли причинить вред ребёнку.
«Поэтому как сами игровые площадки, так и их элементы регулярно модернизируются. В этом году обновим свыше 700 объектов», – отметил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернаторская программа по установке детских площадок действует в Московской области с 2013 года. За это время создали свыше 1,5 тысяч площадок. В текущем году планируют модернизировать 130 из них.

Площадки в Подмосковье устанавливают с учётом современных требований к безопасности. Их оборудуют амортизирующим покрытием, которое оберегает от травм при падении. Игровые элементы изготавливаются из высококачественных материалов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Везде размещаются скамейки с урнами. Каждую площадку оснащают наружным освещением и видеокамерами, подключёнными к системе «Безопасный регион». По периметру ставят металлические ограждения.

Найти адреса, где в этом году обновят детские игровые площадки, можно по ссылке.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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