Жителей Подмосковья пригласили принять участие в песенном конкурсе

Фото: пресс-служба фестиваля «Гринландия»
Всероссийский заочный конкурс «С чего начинается Родина» в рамках Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» имени И.Д. Кобзона стартует 15 ноября, принять в нём участие приглашают всех желающих, сообщает пресс-служба фестиваля.
«Конкурс проводится по 12 номинациям: «Автор слов», «Автор музыки», «Автор слов и музыки», «Поэт», «Исполнитель», «Дуэт, ансамбль, хор, коллектив», «Видеоклип», «Социальный видеоролик», «Семейные дуэты и ансамбли», «Детская мастерская», «Этот день Победы!» и «СВОих Россия не бросает!», — говорится в сообщении.Материалы на конкурс будут приниматься с 15 ноября 2024 года по 30 марта 2025 года. Награждение лауреатов может проводиться на сценах Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» 18-20 июля 2025 года или в заочной форме.
Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.
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