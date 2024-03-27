Жители Подмосковья могут поучаствовать в фестивале «Подмосковные узоры»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Открыт прием заявок на участие в фестивале народного творчества «Подмосковные узоры». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Подать заявку на участие можно до 20 апреля 2024 года.
Кроме этого, всю необходимую информацию о фестивале и регистрации можно найти на официальном сайте мероприятия.
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«Фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» впервые пройдет 25 мая в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Гости мероприятия познакомятся с особенностями гжельской, жостовской и павлопосадской росписи, а также примут участие в творческих мастер-классах от ведущих мастеров и народном хороводе. Организатором фестиваля является АНО «Московская областная дирекция по развитию парков», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева