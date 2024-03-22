На ВДНХ состоится Фестиваль трудоустройства

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На выставке «Россия» на ВДНХ 30 марта состоится Фестиваль трудоустройства, где будут представлены соответствующие сервисы.
«На международной выставке-форуме «Россия» пройдёт презентация сервисов столичного центра «Профессии будущего». Посетители примут участие в фестивале трудоустройства, деловой игре «Лабиринт эмоций», а также попробуют себя в новой специальности на тренажере виртуальной реальности», — приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения столицы.
Гостей мероприятия встретят карьерные наставники, а также специальные роботы Катя и Гоша.
А исследование разработчика онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций показало, что 64% опрошенных хотели бы улучшить качество делового общения, 54% намерены общаться на работе больше.
«Деловое общение — это ключевой элемент хорошего настроения и мотивации сотрудников и команд. На рынке есть несколько отличных отечественных корпоративных мессенджеров и сервисов для коммуникаций — с удобным интерфейсом, видеозвонками, мобильной версией», — отметила в беседе с RT директор по маркетинговым коммуникациям компании Юлия Савосина.
Она добавила, что работодателям по силам улучшить качество делового общения и в технологическом плане, поскольку необходимые IT-продукты уже созданы российскими разработчиками.
Ранее опрос центра «Зарплата.ру» показал, что 81% россиян остаются на работе по вечерам после окончания основного рабочего времени несколько раз в неделю.
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