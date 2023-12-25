Жители Подмосковья могут поучаствовать во всероссийской профориентационной программе

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Жители Подмосковья могут принять участие в опросах проекта «Классная страна». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках Всероссийской профориентационной программы «Классная страна» жители Московской области могут принять участие в опросах от «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
«Первый опрос «Живу в классной стране!» предназначен для детей и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. Цель опроса — узнать мнение и предпочтения молодых людей, их интересы и потребности, а в рамках опроса «Я — житель своей страны!» будут собраны мнение и оценка со стороны взрослого населения. «, - отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что благодаря данным анкетирования в агентстве смогут полноценно и разносторонне оценить эффективность программы и внести в нее необходимые коррективы.
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«Первый опрос «Живу в классной стране!» предназначен для детей и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. Цель опроса — узнать мнение и предпочтения молодых людей, их интересы и потребности, а в рамках опроса «Я — житель своей страны!» будут собраны мнение и оценка со стороны взрослого населения. «, - отметили в ведомстве.
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Мира Полтева