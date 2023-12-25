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Жители Подмосковья могут поучаствовать во всероссийской профориентационной программе

25 декабря 2023, 16:33
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Жители Подмосковья могут принять участие в опросах проекта «Классная страна». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках Всероссийской профориентационной программы «Классная страна» жители Московской области могут принять участие в опросах от «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

«Первый опрос «Живу в классной стране!» предназначен для детей и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. Цель опроса — узнать мнение и предпочтения молодых людей, их интересы и потребности, а в рамках опроса «Я — житель своей страны!» будут собраны мнение и оценка со стороны взрослого населения. «, - отметили в ведомстве.


Стоит отметить, что благодаря данным анкетирования в агентстве смогут полноценно и разносторонне оценить эффективность программы и внести в нее необходимые коррективы.

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Рысь поймали в подвале многоэтажки в Иркутске
В Иркутске поймали рысь, которая жила в подвале многоэтажки
25 декабря 2023, 16:56

Фото: iStock/Henk Bogaard

В подвале многоквартирного дома в Иркутске полицейские и сотрудники питомника для животных поймали рысь. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального МВД.
Сообщается, что о рыси стало известно благодаря обращению жителя Ленинского округа Иркутска. По его словам, животное было замечено на улице Новаторов 31.

В результате слаженных действий в подвальном помещении здания была установлена ловушка для поимки рыси. В настоящее время работники питомника определяют дальнейшую судьбу животного.

Напомним, ранее рысь, которую заметили во дворе ЖК «Город набережных» в Химках, поймали. Животное весом 25 килограммов оказалось полугодовалым котёнком. По мнению экспертов, животное выпало из окна и от этого находилось в стрессе.

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«Топить украинских детей»: кто и за что мог отравить журналиста Красовского
Журналист Красовский потерял сознание и госпитализирован с признаками отравления
25 декабря 2023, 16:48

Фото: istock /maxim4e4ek

Российский журналист Антон Красовский сообщил, что находится в больнице. Украинские СМИ вскоре распространили информацию о том, что к его проблемам со здоровьем причастны киевские спецслужбы. О том, что произошло с обозревателем на самом деле, есть ли угроза его жизни, и почему украинская сторона поспешила взять ответственность за его госпитализацию на себя, расскажет редакция «Радио 1».

Журналист Антон Красовский госпитализирован


Телеведущий и журналист Антон Красовский сообщил о госпитализации в своем телеграм-канале. Он рассказал, что в начале прошлой недели его состояние резко ухудшилось.

«В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику», — сообщил журналист.

Он также отметил, что в настоящее время чувствует себя лучше и выразил слова благодарности тем, кто за него переживал.

Антона Красовского отравили спецслужбы Украины


Вскоре после информации о госпитализации журналиста, ряд украинских СМИ стал утверждать, что Красовский отравлен спецслужбами Украины.

Издание Kyiv Post сообщило, что телеведущий отравлен, и его состояние продолжает ухудшаться. Об этом якобы рассказал источник в Главном управлении разведки Украины (ГУР).

Красовского ищут украинские спец службы
Красовского ищут украинские спец службы

Собеседник агентства также утверждал, что сообщения, опубликованные в телеграм-канале Красовского, были написаны не им самим.

Однако журналист вновь вышел на связь и оставил аудиосообщение, в котором заявил, что он «еще всех переживет».

«Как приятно вдруг снова стать известным и любимым! Я жив. Я буду жить. И даже не надейтесь! Я их всех переживу, и мы с вами их всех переживём. Победа будет за нами! И жизнь будет за нами!», — говорится в аудиосообщении журналиста.


Маргарита Симоньян прокомментировала состояние здоровья Красовского


Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что Антон Красовский вышел с ней на связь. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, журналист приходит в себя.

«Красовский мне только что звонил. Приходит в себя. И это действительно Красовский, а не «кто-то вместо него», как обещали киевские», — написала Симоньян.

Скандал с Антоном Красовским после его высказывания о детях


В октябре 2022 года в эфире программы «Антонимы» журналист призвал «топить и жечь» украинских детей. Эмоциональное высказывание Красовский позволил себе после того, как его собеседник писатель Сергей Лукьяненко рассказал, как в 1980-х годах украинские подростки говорили, что Украина «оккупирована москалями».

После высказываний тележурналиста, главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о прекращении сотрудничества с Красовским, который занимал должность директора вещания.

На Украине заочно приговорили к 12 годам военного блогера Юрия Подоляку
На Украине заочно приговорили к 12 годам военного блогера Юрия Подоляку

Журналист позже раскаялся и заявил, что ему «по-настоящему неловко за свои слова». В феврале текущего года украинский суд заочно приговорил Красовского к пяти годам лишения свободы за публичные призыву к геноциду.

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#отравление
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Подмосковная «Система-112» в праздники будет работать в усиленном режиме
25 декабря 2023, 16:29

Фото: пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов 112

«Система-112» Московской области в период новогодних праздников будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Центра по приёму и обработке вызовов 112.
«Зимой количество вызовов значительно возрастает. Если летом на номер 112 поступает порядка 30 тыс обращений в сутки, то в зимнее время их число увеличивается до 50 тыс. В праздничные дни растёт количество вызовов, связанных со взрывами петард и фейерверков, так как неосторожное обращение с пиротехникой часто приводит к травмам», – отметили в пресс-службе.
Жителей Московской области попросили быть осторожнее, соблюдать правила безопасности, а в экстренной ситуации звонить по телефону 112.

В пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на нагрузку, ни один вызов не остаётся не принятым.

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Мантуров назвал условия снижения цен на автомобили «Лада»
Мантуров: Российские авто подешевеют после снижения затрат на логистику
25 декабря 2023, 16:13

Фото: istockphoto/Fahroni

Цены на российские автомобили могут снизиться после понижения ключевой ставки и снижения расходов на логистику, которые значительно выросли в последнее время. Об этом заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
По его словам, в нынешнем году, если брать в расчёт продукцию автоконцерна «АвтоВАЗ», где он по совместительству возглавляет совет директоров, рост цен составил порядка 11%. В основном это связано из-за усложнённой логистики, курсовой разницы и дороговизны заёмных средств, передает РИА Новости. Доходы перевозчиков, получаемые за доставку одной машины, уже сравнимы с доходами автопроизводителя.

Вице-премьер отметил, что с постепенным снижением ключевой ставки и логистических расходов автоконцерн будет следить за тем, чтобы стоимость машин также поступательно снижалась или как минимум сохранялась на том же уровне.

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В Госдуме прокомментировали проект о запрете ходить голыми
Милонов после отказа проекту о запрете ходить голыми призвал учесть мнение людей
25 декабря 2023, 16:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

Автор законопроекта о штрафах за появление в обнаженном виде в общественных местах, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что мнение большинства граждан России, которые категорически против «содомских случек», должно быть учтено сегодня. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что парламентарий подтвердил, что получил отрицательный отзыв правительства на подготовленный им законопроект, согласно которому за появление в общественных местах в обнаженном или полуобнаженном предполагался штраф или пятнадцать суток ареста.

В беседе с РИА Новости Милонов подчеркнул, что появляться на публике голым является неприличным занятием. По его мнению, большинство россиян солидарны с депутатом.

Напомним, блогерша Анастасия Ивлеева организовала вечеринку в ночь с 20 на 21 декабря в клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. При этом Анастасия обещала направить деньги, вырученные с продажи билетов на второй день вечеринки, на благотворительность.

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#праздник
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Археологи обнаружили в курганах скифов колчаны из человеческой кожи
25 декабря 2023, 15:57

Фото: istockphoto/OlyaSolodenko

Учёные-археологи подвергли тщательному анализу 45 образцов кожи, из которых изготавливались колчаны для стрел, обнаруженные в скифских курганах на юге Украины. Исследование показало, что при изготовлении двух колчанов использовалась человеческая кожа
Ещё древнегреческий историк Геродот писал, что скифы использовали черепа своих поверженных врагов для изготовления чаш для питья, а из кожи, снятой с правых рук, делали колчаны для стрел, напоминает журнал PLOS One. Таким образом, его слова нашли своё частичное подтверждение благодаря исследованиям современных учёных.

Артефакты были раскопаны в разных погребальных курганах знатных скифов на протяжении последних десятилетий. Химики при помощи анализа белковых соединений установили, что два колчана частично были изготовлены из человеческой кожи. Возраст находок составляет около 2,4 тысячи лет, то есть захоронения были сделаны в период расцвета скифской культуры.

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#археология
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В химкинском ЖК «1-й Шереметьевский» в 2026 году появится детсад
25 декабря 2023, 15:55

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В микрорайоне Подрезково городского округа Химки в следующем году начнут строительство детсада на 400 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области, которое выдало соответствующее разрешение.
«Детский сад на 400 мест построят в ЖК «1-й Шереметьевский» микрорайона Подрезково. Трёхэтажное здание будет располагаться между жилыми корпусами и школой с бассейном. Проект дошкольного учреждения, помимо групповых ячеек, предусматривает музыкальный и спортивный залы, мастерские и медицинский блок», – говорится в сообщении.
На территории детсада оборудуют игровые площадки.

Строительство объекта планируют начать летом 2024 года и завершить в 2026-м.

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На маршрутах Подмосковья появились брендированные автобусы Мострансавто
25 декабря 2023, 15:30

Фото: пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На маршруты Мострансавто вышли автобусы, забрендированные в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Брендированные автобусы появились в рамках проекта «Зима в Подмосковье». В общей сложности было украшено 60 автобусов большого класса.

«Компания ежегодно принимает участие в проекте «Зима в Подмосковье», главная цель которого — познакомить туристов и жителей региона с достопримечательностями и местами проведения зимнего отдыха в Московской области», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что помимо тематической символики, на внешний бортах транспорта находится электронный адрес сайта «Путеводитель по Подмосковью». Также внутри салонов автобусов на протяжении праздников пассажиров будут сопровождать аудио поздравления с Новым годом от жителей и гостей Московской области.

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#новый год
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Губернатор Воробьёв исполнит новогодние желания трёх юных жителей Подмосковья
25 декабря 2023, 15:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Глава региона снял с новогоднего дерева три шара, на которых свои заветные мечты написали Саша из Богородского округа, Матвей из Ивантеевки и Дима из Балашихи.
«Каждый год мы наряжаем Ёлку желаний. Главная задача – чтобы любой мог внести свою лепту, помочь тому, кто в этом очень нуждается, сделать маленькое чудо. Я с удовольствием присоединяюсь к этой акции. Мы вместе с Дедом Морозом обязательно исполним мечты ребят», – пообещал губернатор.
11-летний Саша в ближайшее время сможет полетать на вертолёте. 14-летний Дима получит в подарок шведскую стенку, а восьмилетний Матвей попробует себя в роли танкиста. Его мама Юлия – офицер группы военно-патриотической подготовки. После участия в спецоперации она получила звание ветерана боевых действий.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» организована «Движением первых». 4 декабря этого года старт ей дал президент. Зайдя на сайт, каждый может подарить сказку детям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжёлыми формами заболеваний, а также ребятам из семей военнослужащих, участников СВО и проживающим в новых регионах. Также в этом году исполняют мечты и детей с подшефных территорий Подмосковья.

Акция проводится в России с 2018 года. За пять лет её существования удалось исполнить желания более 106 тыс детей.

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