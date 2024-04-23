Жители Подмосковья могут принять участие в онлайн-конкурсе «Наша Победа»

Фото: пресс-служба движения «Волонтеры Победы»
8 мая 2024 года состоится историческая онлайн-игра «Наша Победа». Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
в рамках проекта желающие смогут проверит свои знания об истории семей, которые сражались за Родину.
Стоит отметить, что принят участии в конкурсе могут все желающие старше 14 лет. Подробности о проведении находятся на официальном сайте мероприятия.
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«Игра направлена на историческое просвещение граждан Российской Федерации и иностранных государств, а также пробуждение у молодёжи и подрастающего поколения интереса к изучению отечественной истории, воспитание чувства гордости за подвиги предков, а также популяризацию культурно-содержательного, интеллектуально обогащённого досуга граждан», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что принят участии в конкурсе могут все желающие старше 14 лет. Подробности о проведении находятся на официальном сайте мероприятия.
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Мира Полтева