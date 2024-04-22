В Подмосковье продлили приём заявок на конкурс «Юный архивист»

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Конкурс юношеских учебно-исследовательских работ Юный архивист» проводится в Московской области в этом году в десятый раз, заявки на участие в нём будут принимать до 30 июня, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Работы на конкурс принимаются в электронном виде — на почту gau-unarh@mosreg.ru. Стать участниками конкурса могут школьники и студенты вузов и колледжей. Кроме того, для участия в конкурсе надо будет прислать анкету», — говорится в сообщении.Подробная информация о требованиях к участникам конкурса и форме заявки размещена на сайте министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области. Вопросы по конкурсу можно задать по телефону: +7-498-602-18-97, доб. 215.
Задача конкурса — воспитание патриотизма и формирование любви к Родине у подрастающего поколения.
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