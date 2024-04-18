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Стартовал прием заявок на конкурс на предоставление грантов

Федеральное агентство по делам молодежи проведет грантовый конкурс
18 апреля 2024, 10:02
Фото: iStock/Ta Nu

Фото: iStock/Ta Nu

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Федеральное агентство по делам молодежи проводит конкурс на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий по гражданскому воспитанию и сохранению исторической памяти.
Оставить заявку на участие в конкурсе можно с 27 марта по 26 апреля текущего года. Конкурсанты смогут претендовать на грантовую поддержку, размер которой составит 1,5 млрд рублей.

Принять участие в мероприятии смогут некоммерческие организации. Кроме того, конкурсантами могут стать молодежные и детские общественные объединения.



Более подробно ознакомиться с правилами мероприятия и условиями проведения конкурса можно на сайте.

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#подмосковье
#конкурс
#регистрация
Подмосковье примет участие в международном форуме «Экология»
18 апреля 2024, 10:01

Фото: iStock/SED Photography

XV Международный форум «Экология» состоится в Москве 4-5 июня, на нём обсудят пути повышения привлекательности «зелёных» решений в экономике и формирование экологического суверенитета России, а также ряд других тем. Прогрессивными методами решения экологических задач поделятся представители подмосковных властей, сообщает пресс-служба форума.
В частности, планируется, что главы областных министерств расскажут о подмосковной реформе обращения с твёрдыми бытовыми отходами и об обращении со строительными отходами, о перспективах перехода на экологичный транспорт и о внедрении передовых технологий для защиты лесов от пожаров.

В рамках форума организуют выставку, на которой будут представлены отечественные достижения в сфере экологической безопасности, мониторинга и адаптации к изменениям климата, в сфере оборота отходов, а также успешные волонтёрские и просветительские проекты.

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#экология
#форум
#московская область
#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 18 апреля составила 4 балла
18 апреля 2024, 09:36

Фото: iStock/SED Photography

Общий уровень загруженности дорог в Московской области утром в четверг, 18 апреля, оценивается в четыре балла, при этом на шести федеральных трассах и девяти шоссе отмечаются затруднения в движении в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Затруднения движения в сторону столицы отмечены на следующих федеральных трассах: М-1 «Беларусь», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым», М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Пятницкое, Ленинградское, Носовихинское, Киевское, Волоколамское, Дмитровское и Новорижское», — говорится в сообщении.
Водителей призывают быть внимательными за рулём, не отвлекаться на телефон, сохранять дистанцию и не превышать скорость.

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#подмосковье
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Нарколог Сараев назвал идеальное время для употребления кофе
Нарколог Сараев раскрыл, как кофе может влиять на давление и ЖКТ человека
18 апреля 2024, 07:00

Фото: istockphoto/karandaev

Кофе — самый популярный напиток в мире. О нём существует множество мифов, однако большинство специалистов уверены, что если пить кофе в умеренных количествах, — никакой опасности для организма не будет.
Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе «Радио 1» объяснил, как кофе может влиять на состояние человека.
«Кофе может бодрить, но может быть и абсолютно противоположная реакция. Некоторых людей кофе наоборот усыпляет. Бодрит непосредственно не кофеин, а ингредиенты, которые есть в кофейных зернах. Они в совокупности дают комплекс тонизирования организма в целом. Сам запах напитка, способ приготовления, эмоциональная подготовка человека к трудовому дню — это все в совокупности дает эмоциональную бодрость и заряд. Если у человека состояние напряженности, грусти, тяжести, то никакой кофе не поможет», — сказал эксперт.

Нарколог отметил, что кофе может влиять на давление, однако некоторые специалисты с этим не согласны.
«В том, что кофе влияет на давление, есть доля истины — об этом говорят кардиологи. Но есть специалисты, которые говорят, что даже если у человека повышенный уровень давления, можно выпить кофе, потому что это никак не повлияет на тонус сосудов. Здесь имеет значение сама природа повышенного артериального давления, его причины. Кофе может краткосрочно повлиять на частоту пульса. Ненадолго повышаются или колеблются функциональные изменения в организме, это не критично. Имеет значение эмоциональный, психический и физический комфорт человека», — отметил специалист.

Марат Сараев добавил, что кофе на тощак — однозначно нельзя, потому что в нём есть элементы, влияющие на слизистую пищевода, желудка, может вызвать дополнительное раздражение и повышение уровня кислотности в желудке. Идеальное время: через 10-15 минут после завтрака, когда пища уже начала перевариваться, заключил кандидат медицинских наук.

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#психотерапевт
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Названы самые травмоопасные позы в сексе
18 апреля 2024, 04:26

Фото: istock / monstArrr_

Согласно статистике, четверо из десяти сексуально активных людей получали травмы во время секса. О самых травмоопасны позах рассказала эксперт по отношениям Хоуп Флинн, пишет The Sun.
Как утверждает Флинн, чаще всего к травмам (54% случаев) приводит позиция «по-собачьи». Эксперт пояснила, что любая поза, которая предполагает выгибание или напряжение спины может провоцировать боль. Поэтому этой позиции стоит избегать людям с больным позвоночником или поясницей.

«Давление на поясницу можно облегчить, подложив под бедра подушки», — подчеркнула специалистка.
Также к травмам может привести секс в миссионерской позе. Во время неё могут происходить растяжение мышц спины, рук и ног, а также возникать ощущение дискомфорта в суставах из-за слишком долгого нахождения в таком положении.

Пенисы чаще всего травмируются во время интима в позе обратной наездницы, добавила эксперт. Они проходят из-за чрезмерно активных движений женщины, пояснила Флинн.

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#секс
#эксперт
#женщины
#травмы
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Названо количество осужденных за госизмену россиян в 2023 году
Верховный суд: в России в 2023 году за госизмену осудили 39 человек
18 апреля 2024, 03:52

Фото: istock / Vladimir Cetinski

В Российской Федерации по статьям о госизмене и шпионаже в 2023 году были осуждены 48 граждан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Судебный департамент при Верховном суде России.
По статье 275 УК РФ («Государственная измена») были вынесены обвинительные приговоры в отношении 39 человек и по статье 276 УК РФ («Шпионаж») — в отношении девяти иностранцев.

Еще двоих граждан осудили по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Информагентство отмечает, что в 2022 году за государственную измену были осуждены 16 человек, за шпионаж — один.

Напомним, в июне 2023 года наказание за госизмену ужесточили. Теперь максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненный срок.

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#госизмена
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В России могут изменить экзамены для мигрантов
РБК: Рособрнадзор допустил проверку устной речи на экзамене для мигрантов
18 апреля 2024, 03:38

Фото: РИА Новости / Александр Поготов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) считает целесообразным проверять устную речь в экзамене по русскому языку для трудовых мигрантов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
В Рособрнадзоре пояснили, что во время пребывания в РФ иностранцам часто необходимо вступать с россиянами в диалог, поэтому проверка речи это крайне важно. Сейчас устная часть экзамена предусматривается только для получения разрешения на работу или патент.

Стоит отметить, что для включения проверки устной речи в экзамен нужно будет внести изменения в положение о проведении тестирования. Возможно, проходной балл для получения вида на жительство и гражданства будет повышен.

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#мигрант
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Рассекречены документы, как «Смерш» сорвал мятеж бандеровцев в Красной армии
Документ ФСБ: «Смерш» успешно сорвал мятеж украинских националистов в 1944 году
18 апреля 2024, 03:24

Фото: istock / irene_rebrova

Советская военная контрразведка «Смерш» летом 1944 года сорвала вооруженный мятеж, которые планировали совершить украинские националисты, проникшие в Красную армию. Рассекреченный документ показала ФСБ России в честь 81-й годовщины создания «Смерш».
В рассекреченной докладной записке заместителя начальника «Смерш» Николая Селивановского, которая адресована Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову сообщается об успешном противодействии попытке мятежа силами «Организации украинских националистов»* (ОУН) и «Украинской повстанческая армия»* (УПА).

Националисты, мобилизованные для диверсий в Красной армии после освобождения Украины от нацистской оккупации, намеревались вооружиться, убить офицеров и присоединиться к повстанцам в лесах.

Суммарно за период с 1 апреля по 25 августа 1944 органы «Смерш» арестовали 6 625 человек на западе Украины. Их них 4 200 являлись членами ОУН* и УПА*.

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*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ
#оружие
#фсб
#украина
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Путин поручил достроить стартовый стол для ракеты «Ангара» на Восточном
18 апреля 2024, 01:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо завершить работу над новым стартовым столом для сверхтяжелой ракеты «Ангара-А5» на «Восточном» и заняться оформлением необходимой документации. Об этом глава РФ сказал во время совещания с правительством 17 апреля.
Российский лидер уточнил у главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, необходимо ли построить для сверхтяжелой ракеты еще один стол. Борисов ответил, что его намереваются построить на «Восточном».

Борисов отметил, что строительная готовность достигла 99%, а сдано – 40%. Путин в свою очередь отметил, что готовность стартового стола не 99%, а все 100%.

«Следует все сдавать и оформлять документы... Надо довести до конца», — заявил президент.
Первый пуск ракеты «Ангара» с космодрома «Восточный» состоялся 11 апреля 2024 года.

Ранее американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ракета
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Оппозиция Грузии выдвинула часовой ультиматум из-за закона об иноагентах
18 апреля 2024, 00:34

Фото: istock / Diy13

В Тбилиси третий день протестующие выступают против законопроекта об иноагентах. Правящая партия обещала принять его, президент Саломе Зурабишвили предупредила, что наложит вето. Об этом информирует FormulaNews.
Митингующие шествием направились к зданию правительства, выдвинув ультиматум с требованием отозвать спорный законопроект об иностранных агентах в течение часа. К 23:00 по местному времени (22:00 мск) срок ультиматума подошёл к концу.

После этого часть человек направились к Госканцелярии, где, по данным местных информагентств, уже находятся сотрудники полиции и спецназ.

Глава государства прокомментировал происходящее в соцсети X.

«Третья ночь достойного протеста против принятия российского закона! С одной стороны — грузинский народ, с другой — 83 депутата, проголосовавших против европейского будущего. Люди всегда побеждают!», — написала президент.
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