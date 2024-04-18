Стартовал прием заявок на конкурс на предоставление грантов

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Федеральное агентство по делам молодежи проводит конкурс на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий по гражданскому воспитанию и сохранению исторической памяти.
Оставить заявку на участие в конкурсе можно с 27 марта по 26 апреля текущего года. Конкурсанты смогут претендовать на грантовую поддержку, размер которой составит 1,5 млрд рублей.
Принять участие в мероприятии смогут некоммерческие организации. Кроме того, конкурсантами могут стать молодежные и детские общественные объединения.
Более подробно ознакомиться с правилами мероприятия и условиями проведения конкурса можно на сайте.
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Принять участие в мероприятии смогут некоммерческие организации. Кроме того, конкурсантами могут стать молодежные и детские общественные объединения.
Более подробно ознакомиться с правилами мероприятия и условиями проведения конкурса можно на сайте.
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Анастасия Хохлова