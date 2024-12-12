Урок мужества в каширской школе провёл участник СВО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Участник специальной военной операции Алексей С. провёл урок мужества в Руновском отделении Богатищевской школы городского округа Кашира, в этой школе учатся трое его дет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Алексей С., который уже два года сражается в зоне СВО, рассказал ребятам о военных буднях, о трудностях, рисках и надеждах, а также о том, как для бойцов важны письма поддержки», — говорится в сообщении.Участник СВО также ответил на вопросы ребят, пожелал им хорошо учиться и любить свою Родину. А те, в свою очередь, пожелали Алексею поскорее вернуться домой с победой.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Отмечается, что встреча в рамках программы «Урок мужества» была организована при поддержке активистов «Движения Первых».
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