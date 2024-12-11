В Кашире состоятся открытые соревнования по ММА

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Открытые соревнования по смешанным единоборствам ММА «Путь к Олимпу» пройдут во дворце спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева в субботу, 14 декабря, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В программе соревнований любительские встречи, а затем — профессиональные бои. Все поединки будут проводиться в октагоне. Вход для зрителей свободный. Возрастное ограничение — 6+», — говорится в сообщении.Смешанные боевые искусства (MMA) — это вид единоборств, совмещающий элементы джиу джитсу, борьбы, самбо, тхэквондо, тайского бокса и других. Соперники имеют право наносить удары руками и ногами, локтями и коленями.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Дворец спорта «Юбилейный» расположен по адресу: город Кашира, улица Гвардейская, дом №3.
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