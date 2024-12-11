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Ученикам каширской школы №7 вручили знаки отличия ГТО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия ГТО с первой по шестую ступень вручили ученикам каширской школы №7 с углублённым изучением отдельных предметов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Знаки различного достоинства получили 62 ученика. Вручение провёл учитель физкультуры Эдуард Оганнисян», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира



Отмечается, что вручение знаков отличия ГТО состоялось по итогам четвёртого квартала 2024 года. Знаки отличия и удостоверения ГТО за первый и второй кварталы текущего года должны поступить до конца декабря.

В администрации муниципалитета добавили, что средняя школа №7 округа Кашира активно внедряет комплекс ГТО и является постоянным участником соответствующих фестивалей и прочих спортивных мероприятий.

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«Почта России» посвятила новую марку подмосковному парку «Патриот»
11 декабря 2024, 12:12

Фото: пресс-служба Одинцовского г. о.

В России выпущена почтовая марка, посвящённая военно-патриотическому парку культуры и отдыха Вооружённых сил России «Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе Одинцовского городского округа.
«На марке изображены танк Т-80БВ, самолёт Су-9 и символика парка. Помимо этого, выпущены конверт первого дня и штемпели специального гашения для Москвы и Одинцова. Всего вышло в свет 56 тыс. таких марок. Стоимость каждой – 72 рубля», – говорится в сообщении.
Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил России «Патриот» был создан 30 октября 2014 года. Сегодня масштабный комплекс включает технику всех видов и родов войск, уникальные тематические экспозиции, верёвочный городок и полосу препятствий.

Посетителям предлагают тактические игры, катание на мини-танках, стрельбу из различных видов оружия, занятия на военных тренажёрах-симуляторах, катание на лошадях и другие виды активности.

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Жителям Подмосковья помнили о сроках оплаты ЖКУ за ноябрь
11 декабря 2024, 12:00

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Рекомендованный срок оплаты за коммунальные услуги за ноябрь в большинстве городских округов Московской области истекает 12 декабря, после этого начинаются штрафные начисления, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«Оплаты, произведенные после 12 декабря, могут быть учтены уже в январе 2025 года», — отмечается в сообщении.
В министерстве напомнили, что своевременная оплата коммунальных счетов гарантирует получение в полном объёме льгот и субсидий, позволяет бежать долгов, отключения услуг и судебных разбирательств, а также обеспечивает стабильную работу комплекса ЖКХ.

Оплатить коммунальные услуги без комиссии жители Подмосковья могут на сайте МосОблЕИРЦ — в личном кабинете или через кнопку «Оплатить квитанцию онлайн» на главной странице, а также через мобильное приложение расчётного центра или лично — в офисах расчётного центра. Кроме того, если счёт приходит в электронном виде, оплатить его без комиссии можно из онлайн-почты.

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В ГД предложили продавать алкоголь лишь через Госуслуги
11 декабря 2024, 11:03

Фото: iStock/ sergeyryzhov

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Свинцов предложил продавать алкоголь в РФ лишь по спецотметке на «Госуслугах». Он попросил внести поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», сообщил Телеграм-канал SHOT.
Депутат отметил, что в последние четыре года в РФ наблюдается большой рост употребления спиртных напитков, в связи с этим необходимо создать мощную антиалкогольную пропаганду. Законопроект предполагает, что сначала представители молодёжи, которым исполняется 18 лет, идут в медучреждение по месту жительства на обследование к наркологу. Там врач проводит с совершеннолетним беседу и показывает, что случится, если употреблять алкоголь.

После обследования и разговора с наркологом все эти данные вносят в «Госуслуги». В личном профиле представителя молодёжи появится отметка наподобие QR-кода. Лишь с ней можно будет приобрести спиртное.

Андрей Свинцов полагает, что этот законопроект решит сразу две проблемы: уменьшит количество пьющих в регионах, в том числе несовершеннолетних, и даст необходимый объём информации с примерами всем, кому вскоре исполнится 18.

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В Минтрансе Подмосковья предупредили о пробках на 19 шоссе
11 декабря 2024, 10:48

Фото: istockphoto.com/Sergey Pavlov

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 11 декабря, оценивается на пять баллов из десяти возможных, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на трёх федеральный трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону Москвы отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Московской области сегодня утром насчитали 861 тысячу машин, что на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Более 50 школьных команд приняли участие на фестиваля «Фитнес-Академия»
11 декабря 2024, 10:34

Фото: Министерство образования Московской области

Во Фрязино состоялось гала-шоу регионального этапа фитнес-фестиваля «Фитнес-Академия». На мероприятии выступили более 50 школьных команд — победители муниципального этапа, сообщает Министерство образования Московской области.
Участники продемонстрировали своё мастерство в таких направлениях фитнеса, как черлидинг, танцевальная аэробика, классическая аэробика и ритмическая гимнастика.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» состоялся концерт, на котором присутствовали более 500 учеников. Команды представили яркие спортивные и танцевальные номера для разных возрастных групп.

Фитнес-фестиваль проводится каждый год с 2013 года и нацелен на то, чтобы привлечь в внимание молодёжи к активному образу жизни через современные спортивные дисциплины и знакомство с новыми направлениями в фитнесе.

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В Звенигороде завершают снос 14-летнего многоэтажного недостроя
11 декабря 2024, 10:32

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

17-этажный жилой дом, простоявший недостроенным с 2010 года, сносят в микрорайоне Южный в Звенигороде, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Строительство семнадцатиэтажного дома на 132 квартиры стартовало в начале 2000-х гг. Но в 2010 году работы были остановлены. Недострой, расположенный в окружении жилых домов, портил облик района. Со временем его конструкции пришли в аварийное состояние, объект несли в список на ликвидацию. Механизм сноса многоэтажки совместно разработали специалисты Мособлархитектуры, профильных ведомств и сотрудники администрации Одинцовского округа», — говорится в сообщении.
В настоящее время работы по демонтажу недостроя находятся в стадии завершения, ведётся разбор конструкций и вывоз строительного мусора. Завершить снос планируется до конца декабря.

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#звенигород
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Оперную певицу Максакову* заочно арестовали за призывы против безопасности
11 декабря 2024, 10:23

Фото: iStock/greenleaf123

Пресненский суд Москвы заочно арестовал известную оперную певицу Марию Максакову* по обвинению в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу для Максаковой-Игенбергс*. Решение об аресте было принято во вторник.

Ранее стало известно, что в Железногорске Красноярского края 39-летний житель был приговорен к трем годам колонии общего режима за уничтожение агитационных плакатов, призывающих к службе в армии.

До этого режиссёра Ивана Вырыпаева повторно признали виновным по делу о фейках о ВС РФ. Отмечается, что суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.

Апелляционный суд смягчил приговор в отношении гражданина РФ и ФРГ за госизмену. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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#фрг
#вс рф
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Руководитель общеобразовательной школы рассказал о формировании родительского сообщества
11 декабря 2024, 10:21

Фото: Министерство образования Московской области

Директор средней школы № 4 в Орехово-Зуево Алексей Панфилов представлял Московскую область на Всероссийском форуме «Новая философия воспитания», где одной из ключевых тем было сотрудничество педагогов с родителями, сообщает Министерство образования Московской области.
Панфилов отметил, что школа должна взаимодействовать не только с учениками, но и с их семьями, устанавливая прочные связи и формируя общие ценности. Он также подчеркнул важность создания сильного родительского сообщества, способного оказывать поддержку и влиять на семьи, сталкивающиеся с трудностями. Такой альянс способствует созданию гармоничной образовательной среды, где поддержка и общие ценности играют ключевую роль.

«Задача школы — перевести нейтральную и негативную аудитории в лояльную. Для этого в школе проводятся открытые встречи, чтобы родители могли высказать свою позицию и исключить фактор недопонимания. Мы приглашаем родителей участвовать в внеурочных занятиях "Разговоры о важном" и "Россия — мои горизонты". У нас создан семейный родительский клуб, где активные семьи, через участие и организацию мероприятий, вовлекают всё больше родителей в активное сообщество», — рассказал руководитель школы.
Алексей получил признание на федеральном уровне, и ему предложили стать модератором открытого урока «Разговор о важном», который провёл президент России Владимир Путин.

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В Подмосковье оцифровали взаимодействие с ветеринарным надзором
11 декабря 2024, 10:10

Фото: istockphoto.com/dusanpetkovic

Ветеринарный надзор в Московской области перевели в цифровой формат: теперь предприниматели могут взаимодействовать с ведомствами в этой сфере через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Ещё одна бизнес-сфера получила возможность обмениваться документами с контролирующими органами в электронном виде и записываться на консультации и профилактические визиты в онлайн-режиме. Все функции доступны в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья», — сказала глава областного министерства Надежда Куртяник.
Она также добавила, что комплексный сервис для взаимодействия предпринимателей с надзорными органами на подмосковном портале госуслуг охватывает 45 видов контроля. С момента запуска сервиса в мае 2022 года его использовали свыше 32 тысяч раз.

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