Ученикам каширской школы №7 вручили знаки отличия ГТО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия ГТО с первой по шестую ступень вручили ученикам каширской школы №7 с углублённым изучением отдельных предметов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Знаки различного достоинства получили 62 ученика. Вручение провёл учитель физкультуры Эдуард Оганнисян», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Отмечается, что вручение знаков отличия ГТО состоялось по итогам четвёртого квартала 2024 года. Знаки отличия и удостоверения ГТО за первый и второй кварталы текущего года должны поступить до конца декабря.
В администрации муниципалитета добавили, что средняя школа №7 округа Кашира активно внедряет комплекс ГТО и является постоянным участником соответствующих фестивалей и прочих спортивных мероприятий.
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