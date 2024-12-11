Ученикам каширской школы №7 вручили знаки отличия ГТО

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 11 декабря, оценивается на пять баллов из десяти возможных, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на трёх федеральный трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.