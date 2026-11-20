«Живой. Пока живой»: 89-летний актёр Юрий Назаров рассказал о самочувствии
89‑летний актёр Юрий Назаров рассказал о своём самочувствии
Народный артист Юрий Назаров рассказал о своём самочувствии. Его слова приводит Teleprogramma.org.
89-летний актёр, который в мае 2027 года отметит 90-летие, заверил, что «пока» сохраняет активность.
«Живой. Пока живой. Слава Богу», — заявил он.В начале года стало известно, что артисту предстоит операция по удалению новообразования. Родственница Юрия Владимировича тогда сообщала, что характер опухоли неизвестен, а окончательные выводы врачи должны были сделать после вмешательства.
«Да живой я, живой. 90‑й год уже лупит, понимаете, не останавливается, лупит и лупит. Но живой! Пока ещё двигаюсь», — высказался артист.Позже Назаров рассказал, что плановую операцию провели ещё в феврале и она прошла успешно.