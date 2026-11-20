20 ноября 2026, 20:08

В Казахстане раскритиковали Геннадия Хазанова за насмешки над историей столицы

Геннадий Хазанов (Фото: кадр из шоу «Точь-в-точь»)

Пользовательница соцсети Баглан Жабина в Threads* сообщила, что осталась разочарована творческим вечером народного артиста России Геннадия Хазанова. Мероприятие прошло 17 ноября в Астане.





Жабина рассказала, что шла на концерт с большим интересом: для неё Хазанов — известный артист и человек с большой творческой биографией, чьи выступления когда-то вызывали улыбку и восхищение. Однако, по словам женщины, программа вечера не оправдала её ожиданий.

«В самом начале прозвучали насмешки в адрес Киркорова. Затем артист перешёл к критике Казахстана: с иронией высказался о том, что столица трижды меняла название, и даже предложил поставить памятник трактору», — сказала она.