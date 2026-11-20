20 ноября 2026, 18:46

Катерина Шпица объяснила, почему отказывается от некоторых проектов

Катерина Шпица (Фото: кадр из сериала «Полярный»)

Актриса Катерина Шпица сообщила, что после рождения второго ребёнка она реже соглашается на рабочие предложения. Слова артистки приводит «Кино Mail».





Катерина заявила, что главным приоритетом для неё сейчас остаётся пятимесячный сын Богдан, и ради малыша она готова отказаться от некоторых проектов.

«Приходится — когда что-то очень вымученное, на мой взгляд. Когда ты долго и трудно решаешься на что-то внутри себя. Для меня приоритет — малыш. Поэтому я не то чтобы с лёгкостью отказываюсь, я просто выбираю сына», — подчеркнула актриса.