«Я чуть в обморок не упала»: Анастасия Волочкова вышла на связь из больницы
Волочкова рассказала, что едва не потеряла сознание в московской больнице
Анастасия Волочкова рассказала в личном блоге, что едва не потеряла сознание в московской больнице.
Девять месяцев назад балерина перенесла операцию по пересадке тазобедренного сустава в немецкой клинике.
По словам артистки, 40 лет в пуантах привели к деформации стоп. Сейчас Анастасии нужно снять воспаление и убрать механические зажимы в области сустава.
«Мне свойственно танцевать через боль. Я очень сильная. Но тут уже пришлось... А когда я увидела на видео после того, как втыкается укол этот, я чуть в обморок не упала», — написала она.Волочкова призналась, что дико боится иголок и уколов до потери сознания, но ей нужно было спасти стопу перед концертом.