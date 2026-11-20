20 ноября 2026, 19:41

Волочкова рассказала, что едва не потеряла сознание в московской больнице

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала в личном блоге, что едва не потеряла сознание в московской больнице.





Девять месяцев назад балерина перенесла операцию по пересадке тазобедренного сустава в немецкой клинике.



По словам артистки, 40 лет в пуантах привели к деформации стоп. Сейчас Анастасии нужно снять воспаление и убрать механические зажимы в области сустава.

«Мне свойственно танцевать через боль. Я очень сильная. Но тут уже пришлось... А когда я увидела на видео после того, как втыкается укол этот, я чуть в обморок не упала», — написала она.