Скончался музыкант легендарной группы

24 ноября 2025, 19:13

Умер саксофонист и флейтист шведской группы ABBA Ян Клинг

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 85 лет скончался музыкант легендарной шведской группы ABBA Ян Клинг. Об этом написала газета Aftonbladet.