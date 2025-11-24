Скончался музыкант легендарной группы
В возрасте 85 лет скончался музыкант легендарной шведской группы ABBA Ян Клинг. Об этом написала газета Aftonbladet.
Сын музыканта Маттиас Клинг подтвердил его смерть, но не назвал ее причины. Он отметил, что его отец до последних дней сохранял любовь к музыке и обладал исключительным талантом.
Ян Клинг играл на духовых и лабиальных инструментах, в том числе на саксофоне, флейте и кларнете. Его музыкальное мастерство можно оценить в таких альбомах коллектива, как «Arrival» (1976), «Voulez-Vous» (1979), «Super Trouper» (1981) и «The Visitors» (1981). Именно он записал флейтовое вступление к знаменитой композиции «Fernando».
Группа ABBA просуществовала всего 10 лет — с 1972 по 1982 год. Она стала всемирно известной после победы на «Евровидении» с песней «Waterloo» в 1974-м.
Читайте также: