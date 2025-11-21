Скончался чемпион мира по футболу 1990 года
В возрасте 79 лет скончался бывший футболист сборной Германии, ставшей чемпионом мира 1990 года, Дитер Херцог. Трагическое известие принесла пресс-служба Германского футбольного союза.
Спортсмен играл на позиции полузащитника за клубы «Хамборн 07», «Байер», «Фортуна» из Дюссельдорфа. За национальную команду он провел пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. На чемпионате мира 1990 года дважды выходил на поле, но не участвовал в финале. Информация о причинах его смерти не приводится.
В октябре сообщалось, что в Санкт-Петербурге на 69-м году жизни умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин. Возможной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
