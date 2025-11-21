21 ноября 2025, 11:31

Скончался чемпион мира по футболу 1990 года в составе сборной ФРГ Дитер Херцог

Фото: iStock/Diy13

В возрасте 79 лет скончался бывший футболист сборной Германии, ставшей чемпионом мира 1990 года, Дитер Херцог. Трагическое известие принесла пресс-служба Германского футбольного союза.