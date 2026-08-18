В Госдуме выдвинули условие для концерта Канье Уэста в Петербурге

18 августа 2026, 15:59

Депутат Милонов: Канье Уэст может приехать в Россию, если споёт военную песню

Фото: Istock/9parusnikov

Американский рэпер Канье Уэст планирует выступить с концертами в России предстоящей осенью. Площадкой станет Санкт-Петербург. В Госдуме не все одобряют приезд западного артиста, но депутат Виталий Милонов не видит причин для запрета.





В беседе с Общественной Службой Новостей Милонов подчеркнул, что Россия открыта для мировых звёзд, однако выдвигает им особые условия.

«Запрещать концерты западных звёзд не нужно. Напротив, пусть приезжают и поют наши песни. Например, основным условием для концертной деятельности в России может стать требование спеть какую-нибудь военную или патриотическую песню. А для этого песню нужно сначала выучить. Это будет как дань уважения нашей стране. Пусть приезжают и поют наши русские песни», — сообщил депутат.