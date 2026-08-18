«Про Гитлера»: Названы темы, которые Путин и Уэст могли бы обсудить при встрече
Политтехнолог Ведутов: Путин и Уэст могут обсудить историю и мироустройство
Политтехнолог Олег Ведутов назвал возможные темы для переговоров президента России Владимира Путина и рэпера Канье Уэста при возможной встрече.
В разговоре с «Абзацем» эксперт отметил, что стороны могут затронуть историческую тематику.
«Путин и Уэст могут обсудить современное мироустройство, отношения между странами, которые сейчас складываются, мировую несправедливость, различные трактовки истории, которую Запад пытается переписывать. Высказывания рэпера про Гитлера — это, скорее всего, была некая форма эпатажа. За свои слова он уже извинился; если бы он этого не сделал, то и концерта никакого в России не было бы», — подчеркнул политтехнолог.Ведутов предполагает, что встреча Путина и Уэста может пройти перед выступлениями рэпера в Санкт-Петербурге. Ради такого события артист отправится туда, куда его пригласит российский лидер. Специалист сообщил, что подготовка к мероприятию будет серьёзной, а место организаторы сохранят в секрете.