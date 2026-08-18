«Про Гитлера»: Названы темы, которые Путин и Уэст могли бы обсудить при встрече

18 августа 2026, 15:26

Политтехнолог Ведутов: Путин и Уэст могут обсудить историю и мироустройство

Канье Уэст (Фото: кадр из клипа «I Love It»)

Политтехнолог Олег Ведутов назвал возможные темы для переговоров президента России Владимира Путина и рэпера Канье Уэста при возможной встрече.





В разговоре с «Абзацем» эксперт отметил, что стороны могут затронуть историческую тематику.

«Путин и Уэст могут обсудить современное мироустройство, отношения между странами, которые сейчас складываются, мировую несправедливость, различные трактовки истории, которую Запад пытается переписывать. Высказывания рэпера про Гитлера — это, скорее всего, была некая форма эпатажа. За свои слова он уже извинился; если бы он этого не сделал, то и концерта никакого в России не было бы», — подчеркнул политтехнолог.