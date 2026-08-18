Певица Алсу назвала главное условие для разговора с детьми о сексе
Певица Алсу (настоящее имя — Алсу Абрамова) пообщалась с Герри Ивашенко в рамках проекта «PROпуск ТВ» и поделилась своим мнением о том, как говорить с детьми о сексе.
Артистка считает, что специально поднимать эту тему не нужно. Ребёнок сам должен проявить интерес, и тогда родители могут ответить на его вопросы. Алсу подчеркнула, что для такого разговора не требуется привлекать специалиста — мать или отец способны справиться сами.
«Если ребёнок к тебе пришёл с этой темой, то нужно говорить. Это значит, что у вас настолько доверительные отношения, что он может с вами об этом поговорить», — пояснила певица.Именно поэтому, по мнению Абрамовой, откликаться на детский интерес нужно сразу и без колебаний, но начинать разговор первыми — излишне.