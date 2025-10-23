Звезда американского хип-хопа даст два концерта в России

23 октября 2025, 05:52

Известный американский рэпер Benny the Butcher выступит в России

Фото: istockphoto / LesByerley

Джереми Дамон Пенник, более известный под сценическим псевдонимом Benny the Butcher, запланировал гастрольный тур по России. Расписание мероприятий и расценки выяснили журналисты РИА Новости.