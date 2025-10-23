Звезда американского хип-хопа даст два концерта в России
Джереми Дамон Пенник, более известный под сценическим псевдонимом Benny the Butcher, запланировал гастрольный тур по России. Расписание мероприятий и расценки выяснили журналисты РИА Новости.
Музыкант проведёт два сольных концерта в крупнейших городах страны. Сначала рэпер заедет в Петербург, где выступит перед зрителями на площадке Base St. Petersburg 11 ноября. Минимальная цена билета составляет 2,1 тыс. рублей.
На следующий день концерт запланирован в Москве на территории многофункционального event-пространства Atmosphere. Билеты продаются по ценам от 2,3 тыс. рублей.
Артист представит российским поклонникам свою сольную программу, включающую характерные для его творчества точные рифмы и соул-грувы. Benny the Butcher известен своим «олдскульным» звучанием и сотрудничеством с такими звёздами как Jay-Z, Nas и Drake.
