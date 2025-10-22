«Я световой задрот!»: Никита Пресняков пошутил о своём доме
Никита Пресняков показал холостяцкий «умный» дом с неоновым освещением
После развода с Алёной Красновой Никита Пресняков наслаждается холостяцкой жизнью и активно обустраивает свой «умный» дом.
Внук Аллы Пугачёвой показал поклонникам, как голосовым помощником управляет светом и атмосферой в квартире.
Музыкант с юмором продемонстрировал режимы освещения — от приветственного мягкого до вечернего с холодными неоновыми оттенками.
«Могу ещё показать, какой я световой задрот!» — с улыбкой добавил Пресняков.