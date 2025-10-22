Достижения.рф

«Я световой задрот!»: Никита Пресняков пошутил о своём доме

Никита Пресняков показал холостяцкий «умный» дом с неоновым освещением
Никита Пресняков (Фото: Instagram* / @npresnyakov)

После развода с Алёной Красновой Никита Пресняков наслаждается холостяцкой жизнью и активно обустраивает свой «умный» дом.



Внук Аллы Пугачёвой показал поклонникам, как голосовым помощником управляет светом и атмосферой в квартире.

Музыкант с юмором продемонстрировал режимы освещения — от приветственного мягкого до вечернего с холодными неоновыми оттенками.

«Могу ещё показать, какой я световой задрот!» — с улыбкой добавил Пресняков.

Софья Метелева

