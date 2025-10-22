Михаила Шуфутинского похвалили за использование инвалидной коляски
Врач Кондрахин: инвалидная коляска помогает Шуфутинскому разгрузить позвоночник
Певец Михаил Шуфутинский иногда передвигается на инвалидной коляске, чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник. Как сообщает издание «Абзац» со ссылкой на врача-терапевта Андрея Кондрахина, это помогает артисту сохранять мобильность.
Кондрахин пояснил, что человеку в возрасте важно избегать системных болей. Он упомянул о риске спонтанного перелома позвонка.
«Коляска разгружает позвоночник, равномерно распределяется нагрузка на всю массу тела. Становится легче. Тем более певец только периодически использует коляску. Это способ быть мобильным», — пояснил специалист.Впервые Шуфутинский воспользовался инвалидной коляской в 2009 году после перелома ноги. В 2023-м он повредил копчик во время игры в хоккей, что ограничило его возможности танцевать и бегать.
Ранее Михаил Шуфутинский перенёс операцию из-за обнаруженной опухоли.