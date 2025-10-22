Михаила Шуфутинского похвалили за использование инвалидной коляски

22 октября 2025, 20:11

Врач Кондрахин: инвалидная коляска помогает Шуфутинскому разгрузить позвоночник

Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram* @mikhail.shufutinsky)

Певец Михаил Шуфутинский иногда передвигается на инвалидной коляске, чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник. Как сообщает издание «Абзац» со ссылкой на врача-терапевта Андрея Кондрахина, это помогает артисту сохранять мобильность.





Кондрахин пояснил, что человеку в возрасте важно избегать системных болей. Он упомянул о риске спонтанного перелома позвонка.

«Коляска разгружает позвоночник, равномерно распределяется нагрузка на всю массу тела. Становится легче. Тем более певец только периодически использует коляску. Это способ быть мобильным», — пояснил специалист.