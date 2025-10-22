«Нагадили, натоптали»: Ольга Бузова рассказала о взломе своего аккаунта
Ольга Бузова поделилась эмоциями после взлома её блога
Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о взломе своего аккаунта в запрещённой соцсети. Об этом сообщает Super.
На гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория» артистка призналась, что пережила случившееся крайне тяжело.
По словам Бузовой, подобное с ней уже происходило, но этот инцидент стал особенно болезненным. Она сравнила взлом с вторжением в личное пространство.
«Потому что реально ощущение, что к тебе залезли на душу, нагадили, натоптали», — призналась певица.Бузова подчеркнула, что цель злоумышленников — не шутка и не игра, а стремление контролировать и использовать её личные данные.