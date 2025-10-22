Достижения.рф

«Нагадили, натоптали»: Ольга Бузова рассказала о взломе своего аккаунта

Ольга Бузова поделилась эмоциями после взлома её блога
Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о взломе своего аккаунта в запрещённой соцсети. Об этом сообщает Super.



На гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория» артистка призналась, что пережила случившееся крайне тяжело.

По словам Бузовой, подобное с ней уже происходило, но этот инцидент стал особенно болезненным. Она сравнила взлом с вторжением в личное пространство.

«Потому что реально ощущение, что к тебе залезли на душу, нагадили, натоптали», — призналась певица.
Бузова подчеркнула, что цель злоумышленников — не шутка и не игра, а стремление контролировать и использовать её личные данные.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0