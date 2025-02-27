Умер отец пианиста Дениса Мацуева

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В возрасте 77 лет скончался музыкант Леонид Мацуев, отец пианиста Дениса Мацуева. Об этом Денис Мацуев сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Причина смерти музыканта не уточняется. По словам Дениса, Леонид Мацуев был «самым главным и самым близким человеком», который много значил для него. Мацуев-младший отметил, что на его отце «в свое время держалась вся театрально-музыкальная жизнь города Иркутска».
Пианист добавил, что Леонид также был его другом, учителем, коллегой и родственной душой. Денис Мацуев заключил, что отец многому его научил.
Леонид Мацуев работал в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова. Более 25 лет он преподавал, сочинял музыку и ставил спектакли.
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Пианист добавил, что Леонид также был его другом, учителем, коллегой и родственной душой. Денис Мацуев заключил, что отец многому его научил.
Леонид Мацуев работал в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова. Более 25 лет он преподавал, сочинял музыку и ставил спектакли.
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Екатерина Коршунова