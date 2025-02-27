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Умер отец пианиста Дениса Мацуева

Отец пианиста Дениса Мацуева Леонид умер в возрасте 77 лет
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 77 лет скончался музыкант Леонид Мацуев, отец пианиста Дениса Мацуева. Об этом Денис Мацуев сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Причина смерти музыканта не уточняется. По словам Дениса, Леонид Мацуев был «самым главным и самым близким человеком», который много значил для него. Мацуев-младший отметил, что на его отце «в свое время держалась вся театрально-музыкальная жизнь города Иркутска».

Пианист добавил, что Леонид также был его другом, учителем, коллегой и родственной душой. Денис Мацуев заключил, что отец многому его научил.

Леонид Мацуев работал в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова. Более 25 лет он преподавал, сочинял музыку и ставил спектакли.

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#отец
#музыкант
В Петербурге 6 марта состоится акция «Красивый выход»
27 февраля 2025, 18:58

Фото: iStock/Andrey Pyatnitsky

В Санкт-Петербурге и ста городах России и других стран 6 марта пройдет «Красивый выход». В этот день женщины всех возрастов отправятся в театры в вечерних нарядах.
«Акция, придуманная петербургским дизайнером Анной Михайловой и направленная на возрождение традиции посещать театры в вечернем дресс-коде, в последний год переросла в полноценное всероссийское движение», — сообщает «Петербургский дневник».

Так, в рамках акции в Петербурге более трехсот красавиц всех возрастов примут участие в праздничном театрализованном концерте «Алые паруса», который состоится в Государственной академической капелле.

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Москвичам рассказали, когда в Москву придет весна
Синоптик Позднякова: начало весны в Москве не будет ярким
27 февраля 2025, 18:48

Фото: iStock/LARISA DUKA

Начало весны в столичном регионе ярким не станет, несмотря на то, что будет теплее, чем сейчас. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По её словам, 1 марта ожидается облачная с прояснениями погода, а ночь уже будет менее морозной.

«Что касается воскресенья, здесь уже погода будет менее комфортная. Ночью будет временами... небольшой снег, а днём будет мокрый снег вперемешку с моросью. Температура воздуха приблизится к климатической норме», — рассказала Позднякова в беседе с RT.

Далее москвичей ожидают осадки. Температура будет около 0 °С. Но при этом усилится ветер. Так, ощущения, что на улице стало теплее, не будет. Однако температура будет выше климатической нормы.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что наступления метеорологической весны в столичном регионе пока ждать не стоит.

«Под этим термином понимается устойчивый переход через ноль градусов. Переход действительно будет, но устойчивым в ближайшее время его назвать нельзя», — пояснил синоптик.

По его словам, до 10–11 марта в московском регионе будет тепло, воздух прогреется до 8–10 °С тепла. Однако после этого в столицу вернутся холода.

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Эксперт назвала лучшее время для поиска работы
Эксперт Санина: откликаться на вакансии лучше до обеденного времени
27 февраля 2025, 17:08

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Работодатели чаще всего публикуют новые вакансии по вторникам. Когда лучше искать работу, рассказали в сервисе «Работа.ру».
«Поиск подходящих вакансий и отправку откликов работодателям, судя по статистике, лучше планировать на первую половину любого рабочего дня — так для соискателей доступно наибольшее число новых предложений», — рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с «Известиями».

По ее словам, в текущем году активность работодателей по дням недели практически не меняется. Однако новые вакансии чаще всего появляются после обеда.

Тем не менее больше всего предложений в IT появляется по средам после 12:00, а в торговле — по понедельникам с 12:00 до 15:00. На производство людей чаще ищут по средам с 14:00 до 16:00 часов. При этом вакансии в строительстве чаще открываются в понедельник и вторник.

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#производство
#вакансии
#it
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В правоохранительных органах подтвердили факт ДТП с участием Александра Буйнова
27 февраля 2025, 15:58

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В правоохранительных органах подтвердили факт ДТП с участием певца Александра Буйнова в Апрелевке. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу, а ехавший на Lexus артист «зацепил её». У пострадавшей диагностировали разрыв связок. Предварительно, виновником ДТП является именно Буйнов. Экспертиза показала, что он был трезв.

При этом концертный директор артиста Сергей Пудовкин заявил «Газете.Ru», что подобное ДТП «могло произойти с каждым». По его словам, певец пытался оказать пострадавшей помощь на месте происшествия.

«Безусловно, будут принесены все извинения, будет оказана вся медицинская помощь пострадавшей. Это ужасно, что это случилось. К сожалению, на дороге это может случиться с каждым. В данном случае это произошло с Александром Николаевичем», — сказал Пудовкин.

Он также отметил, что Буйнов тяжело переживает инцидент и окажет всю необходимую поддержку и помощь пострадавшей.

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День Онисима Овчара 28 февраля: почему в этот день нельзя разбивать посуду и убираться в доме, народные приметы
27 февраля 2025, 15:55

Фото: istockphoto / Lemanieh

Каждый год 28 февраля православные верующие вспоминают святого Онисима — апостола от семидесяти и епископа Византийского, жившего в I веке. В народе этот день называют Онисим Овчар, так как его издавна почитали покровителем домашних животных, особенно овец.
Праздник тесно связан с сельским хозяйством и традициями, которые наши предки передавали из поколения в поколение. В 2025 году он выпадает на пятницу. Об истории праздника, а также о том, что можно и нельзя делать 28 февраля, расскажет «Радио 1».

История святого Онисима


Онисим родился в городе Колоссы (ныне территория Турции) и был рабом знатного христианина Филимона. Однако, совершив проступок, он бежал в Рим, но был схвачен и заключен в тюрьму.

Именно там его судьба изменилась — в заключении Онисим познакомился с апостолом Павлом. Юноша стал его учеником, принял христианство и преданно служил апостолу как сын.

Павел упоминает Онисима в своем Послании к Колоссянам, называя его «верным и возлюбленным братом». Когда настало время возвращаться к хозяину, апостол написал Филимону письмо с просьбой простить беглого раба и принять его как брата во Христе. Филимон внял просьбе — не только даровал Онисиму прощение, но и освободил его, позволив вернуться в Рим.

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Позже Онисим продолжил служение, проповедуя в Испании, Карпетании, Колоссах и Патрах. Однако во времена правления императора Траяна, известного жестокими гонениями на христиан, его схватили и на 18 дней заключили в тюрьму. Затем святого сослали в город Путеолы, где его вызвал епарх Тертилл. Увидев, что Онисим не отрекся от веры, правитель приказал подвергнуть его жестокому избиению камнями, а затем казнить.

Обычаи и традиции Онисима Овчара


На Руси этот день носил несколько названий: Онисим Зимобор, Онисим Овчарник, Онисим Зорник. Считалось, что 28 февраля зима теряет второй рог (первый – 24 февраля на Власьев день), а значит, весна уже близко. По этому поводу говорили: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть».

Святого Онисима почитали как защитника домашнего скота, особенно овец. Поэтому 28 февраля начиналось с похода в церковь — крестьяне молились о здоровье и плодородии стада.

Праздник имел особое значение для пастухов, ведь в это время начинался сезон окота. Чтобы ягнята рождались здоровыми и многочисленными, проводили специальный обряд «окликания» звезд. Пастух вставал на овечью шкуру, кланялся в четыре стороны, а затем призывал звезды «заглянуть» во двор. Считалось, что после такого ритуала ягнят будет столько же, сколько звезд на небе.

Фото: istockphoto / Adriana Duduleanu

Кроме того, женщины «зарнили» пряжу — выносили её на утренний мороз, веря, что так она станет крепче и чище, а нитки из неё — гладкими и прочными.

Другой важный обычай касался будущего урожая. Семена выставляли на мороз и оставляли там на три утра, чтобы они «закалились». Считалось, что такие семена взойдут лучше и принесут богатый урожай. По этому поводу говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью откликнется».

Что можно делать 28 февраля


  • Приглашать гостей и накрывать стол — это привлечет в дом достаток и благополучие. Однако приходить в гости с пустыми руками нельзя — нужно обязательно взять угощение или полезную в хозяйстве вещь;
  • женщины в этот день традиционно пряли и шили. Полотенца и рубашки, украшенные вышивкой, считались оберегами;
  • гадания на Онисима считались особенно точными, поэтому многие проводили предсказания о будущем.

Что запрещено делать 28 февраля


  • Строить планы — считается, что они не осуществятся или столкнутся с препятствиями;
  • делать уборку — это может принести хаос в дом и нарушить гармонию;
  • давать деньги в долг, красить что-либо или работать молотком — это сулит финансовые потери;
  • разбивать посуду — это к беде, а уроненный нож предвещает ссору.

Приметы погоды на Онисима Овчара


  • Длинные и тонкие сосульки — к затяжной весне;
  • алый закат — к метели;
  • яркая и чистая луна — к морозу;
  • погода в этот день предскажет погоду осенью — если холодно, осень будет суровой, если тепло — мягкой;
  • если на небе полная, яркая луна без облаков — морозы продержатся еще долго;
  • животные ведут себя беспокойно — к снегопаду;
  • восточный ветер — к летним песчаным бурям.

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