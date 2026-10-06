«Это прямое заявление»: Лисовец высказался о культе сексуальности в моде
Стилист Владислав Лисовец высказался о культе сексуальности и тела в моде
Российский стилист Владислав Лисовец рассказал о современных трендах на откровенные наряды. Материал опубликовали на его официальном сайте.
По словам эксперта, в современной индустрии моды усилился интерес к демонстрации тела и сексуальности. Одним из главных трендов на крупных показах стала бельевая эстетика, а бюстгальтер все чаще используется как самостоятельная деталь образа.
«Он [бюстгальтер] может ненавязчиво просвечивать сквозь платье или вовсе оказаться поверх него, его подвешивают словно украшение или повязывают вместо ремня. Это уже не намек и не провокация — это прямое заявление о теле как о главном центре этой вселенной», — говорится в материале.Лисовец отметил, что его могут намеренно показывать через прозрачную одежду, надевать поверх платья, использовать вместо пояса или носить как аксессуар. По мнению стилиста, таким образом тело становится центральным элементом.
Для создания актуальных откровенных образов специалист также рекомендовал прозрачные ткани, облегающую одежду и выразительные вырезы. При этом он призвал соблюдать баланс и избегать вульгарности.
«Прием очень тонкий, и есть большой риск скатиться в вульгарность, а это нам не нужно», — подчеркнул Лисовец, добавив, что грамотно подобранный вырез или разрез может выглядеть эффектнее, чем чрезмерно открытая одежда.