«Это прямое заявление»: Лисовец высказался о культе сексуальности в моде

06 октября 2026, 22:43

Стилист Владислав Лисовец высказался о культе сексуальности и тела в моде

Владислав Лисовец (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Российский стилист Владислав Лисовец рассказал о современных трендах на откровенные наряды. Материал опубликовали на его официальном сайте.





По словам эксперта, в современной индустрии моды усилился интерес к демонстрации тела и сексуальности. Одним из главных трендов на крупных показах стала бельевая эстетика, а бюстгальтер все чаще используется как самостоятельная деталь образа.





«Он [бюстгальтер] может ненавязчиво просвечивать сквозь платье или вовсе оказаться поверх него, его подвешивают словно украшение или повязывают вместо ремня. Это уже не намек и не провокация — это прямое заявление о теле как о главном центре этой вселенной», — говорится в материале.

«Прием очень тонкий, и есть большой риск скатиться в вульгарность, а это нам не нужно», — подчеркнул Лисовец, добавив, что грамотно подобранный вырез или разрез может выглядеть эффектнее, чем чрезмерно открытая одежда.