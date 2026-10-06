Актер из фильма «Атака» Василий Попов умер за три дня до 79-летия

06 октября 2026, 23:00

Актер Василий Попов умер в 78 лет, не дожив трех дней до 79-летия

Василий Попов (Фото: кадр из фильма: «Атака» (1986)

Актера Василия Попова, известного по фильмам «Атака» и «Генерал», кремируют в Тульском крематории. Об этом РИА Новости сообщили в семье артиста.