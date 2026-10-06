Актер из фильма «Атака» Василий Попов умер за три дня до 79-летия
Актера Василия Попова, известного по фильмам «Атака» и «Генерал», кремируют в Тульском крематории. Об этом РИА Новости сообщили в семье артиста.
Попов умер в субботу, 3 числа, в возрасте 78 лет. По словам родственников, причиной смерти стал инсульт. После кремации прах актера передадут семье, хоронить его не будут.
Василий Попов родился 6 октября 1947 года. В 1967 году он окончил Троицкое авиационно-техническое училище гражданской авиации, а позднее получил актерское и режиссерское образование в Кемеровском институте культуры и Кемеровском музыкальном училище. В 1985 году Попов прошел курсы повышения квалификации преподавателей режиссуры и актерского мастерства при ЛГИТМиКе.
С 1975 по 1977 год актер служил в Алтайском краевом театре драмы, затем работал в Новомосковском театре и Рязанском ТЮЗе. Кроме того, Попов преподавал режиссуру и актерское мастерство в Рязанском институте культуры. С 2016 года он входил в труппу Русского театра драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики.
В кино Попов начал сниматься еще в советский период. Наиболее известными стали его роли в картинах «Атака» 1986 года и «Генерал» 1992-ого.
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