Звезда «Кухни» и «Сватов» Дмитрий Оскин потерял жену
В семье народного артиста Украины Дмитрия Оскина тяжелая утрата. На 50-м году совместной жизни скончалась его супруга Лика. О смерти жены 68-летнего актера сообщили в театре «Личности», где он служит.
Коллектив учреждения опубликовал некролог, выразив соболезнования Оскину и пожелав покоя усопшей. Слова поддержки также адресовала актриса Ольга Сумская, назвав произошедшее страшным горем.
Дмитрий Оскин — известный украинский актер, режиссер и один из самых титулованных конферансье. С начала 2000-х он активно снимается в кино, его фильмография насчитывает около 100 проектов, включая такие сериалы, как «Кухня», «Сваты», «Слуга народа» и «Женский доктор».
Коллеги вспоминают, что Оскин часто приезжал на съемки вместе с супругой. Пара воспитала сына, которому сейчас 50 лет.
Читайте также: