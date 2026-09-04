Звезда «Любовь и голуби» рассказал о перенесённом тяжёлом заболевании

04 сентября 2026, 15:39

«Абзац»: актёр Александр Михайлов перенёс тяжёлую форму пневмонии

Александр Михайлов (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Народный артист России, известный по фильму «Любовь и голуби», Александр Михайлов сообщил, что перенес тяжелую форму пневмонии. Подробностями о болезни актер поделился в разговоре с «Абзацем».





По словам Михайлова, проблемы со здоровьем начались во время поездки в Керчь, Севастополь и Симферополь. На протяжении полутора месяцев артист проходил лечение, ежедневно ему назначали по пять капельниц.





«Из-за вентилятора попал микроб, и я полтора месяца лечился. Сейчас уже хожу, восстанавливаюсь, а раньше лежал», — рассказал Михайлов.