Звезда «Любовь и голуби» рассказал о перенесённом тяжёлом заболевании
«Абзац»: актёр Александр Михайлов перенёс тяжёлую форму пневмонии
Народный артист России, известный по фильму «Любовь и голуби», Александр Михайлов сообщил, что перенес тяжелую форму пневмонии. Подробностями о болезни актер поделился в разговоре с «Абзацем».
По словам Михайлова, проблемы со здоровьем начались во время поездки в Керчь, Севастополь и Симферополь. На протяжении полутора месяцев артист проходил лечение, ежедневно ему назначали по пять капельниц.
«Из-за вентилятора попал микроб, и я полтора месяца лечился. Сейчас уже хожу, восстанавливаюсь, а раньше лежал», — рассказал Михайлов.
Сейчас актер отмечает улучшение самочувствия и уже может самостоятельно передвигаться. При этом артист продолжает восстанавливаться после перенесенного заболевания.