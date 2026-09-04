«Они обладают большими правами»: Адвокат Седоковой высказалась о претензиях Тиммы к звезде

04 сентября 2026, 15:16

Адвокат Стукалова: У Тиммы не было имущественных претензий к Седоковой

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

В Останкинском суде прошло очередное заседание по иску наследников баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой. После слушаний адвокат артистки Татьяна Стукалова рассказала журналистам детали бракоразводного процесса, которые, по ее словам, противоречат нынешним требованиям родственников спортсмена.





Защитник Седоковой напомнила, что суд расторг брак между певицей и Тиммой в присутствии самого Яниса, пишет Super. В ходе заседания судья поинтересовался у него о наличии имущественных претензий к бывшей супруге, на что баскетболист ответил отрицательно.





«И теперь почему-то наследники считают, что они обладают большими правами, чем обладал сам Янис», — добавила собеседница.