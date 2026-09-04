«Они обладают большими правами»: Адвокат Седоковой высказалась о претензиях Тиммы к звезде
Адвокат Стукалова: У Тиммы не было имущественных претензий к Седоковой
В Останкинском суде прошло очередное заседание по иску наследников баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой. После слушаний адвокат артистки Татьяна Стукалова рассказала журналистам детали бракоразводного процесса, которые, по ее словам, противоречат нынешним требованиям родственников спортсмена.
Защитник Седоковой напомнила, что суд расторг брак между певицей и Тиммой в присутствии самого Яниса, пишет Super. В ходе заседания судья поинтересовался у него о наличии имущественных претензий к бывшей супруге, на что баскетболист ответил отрицательно.
«И теперь почему-то наследники считают, что они обладают большими правами, чем обладал сам Янис», — добавила собеседница.Адвокат также уточнила, что за время брака Седокова приобрела только одну квартиру, и сделала это исключительно на собственные средства. Впоследствии объект продали. Кроме того, защитник обратила внимание на наличие брачного договора, который ни одна из сторон при разводе не оспаривала.
Напомним, что родственники Тиммы требуют взыскать с певицы 37 миллионов рублей. На предыдущем заседании представитель семьи заявляла о намерении добиваться запрета на выезд Седоковой из России в случае удовлетворения иска.