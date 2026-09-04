Дочь Успенской опровергла слухи о помолвке с молодым искусствоведом
Татьяна Успенская опровергла сообщения о помолвке с 22-летним искусствоведом
Певица Татьяна Успенская опровергла информацию о помолвке с 22-летним искусствоведом Артемом Москвиным.
В беседе с «Газетой.Ru» дочь Любови Успенской заявила, что пока не получала предложения руки и сердца.
«Информация ложная, мне пока еще никто не делал предложение», — сказала Успенская.
Москвин также пообщался с журналистами издания, однако раскрывать подробности личной жизни не стал. По его словам, всю правду он расскажет на квартирнике певицы.
Сведения о предполагаемой помолвке появились после заявления источника из окружения семьи. По словам инсайдера, Москвин сделал Татьяне предложение в гримерке после ее концерта. Утверждалось, что при этом присутствовала и Любовь Успенская.
Ранее звезда шансона рассказывала об отношениях дочери с возлюбленным. По ее словам, Татьяна живет вместе с матерью и будущим зятем в 16-комнатном особняке. Певица отмечала, что у каждого члена семьи есть «свой угол», поэтому она не видит в совместном проживании никаких сложностей.