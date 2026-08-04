Звезда «По щучьему велению» не считает переизбыток сказок угрозой для кино
Актриса Мила Ершова заявила, что не считает обилие киносказок проблемой
Актриса Мила Ершова на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» на вопрос о большом количестве киносказок в России заявила, что не видит в этом никакой проблемы.
В беседе с «Газетой.Ru» Мила отметила, что за последние годы число экранизаций известных сказок действительно выросло, но эту ситуацию невозможно изменить. По её мнению, это отражает текущее состояние отечественного кинематографа, и она не находит в этом негативных сторон.
«Что я сделаю? Вот так стало, да. Много их [киносказок]. Но я не думаю, что это проблема. Как это может быть проблемой?» — заявила актриса.Ершова исполнила одну из главных ролей в фильме «По щучьему велению». С 6 августа в прокате появится «Последний богатырь. Колобок», где она тоже снималась. Артистка рассказала, что съёмки прошли в весёлой атмосфере, и участники команды часто смеялись.