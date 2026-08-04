Звезда «По щучьему велению» не считает переизбыток сказок угрозой для кино

04 августа 2026, 13:44

Актриса Мила Ершова заявила, что не считает обилие киносказок проблемой

Мила Ершова (Фото: кадр из комедии «По щучьему велению»)

Актриса Мила Ершова на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» на вопрос о большом количестве киносказок в России заявила, что не видит в этом никакой проблемы.





В беседе с «Газетой.Ru» Мила отметила, что за последние годы число экранизаций известных сказок действительно выросло, но эту ситуацию невозможно изменить. По её мнению, это отражает текущее состояние отечественного кинематографа, и она не находит в этом негативных сторон.

«Что я сделаю? Вот так стало, да. Много их [киносказок]. Но я не думаю, что это проблема. Как это может быть проблемой?» — заявила актриса.