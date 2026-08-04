Суд заочно отправил Гусейна Гасанова в колонию на 4 года за отмывание денег

04 августа 2026, 13:32

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram* @gusein.gasanov)

Пресненский суд Москвы заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырём годам колонии по делу об отмывании денег, оштрафовал его на один миллион рублей и запретил публиковать материалы в интернете на два года. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».