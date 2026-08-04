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Суд заочно отправил Гусейна Гасанова в колонию на 4 года за отмывание денег

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram* @gusein.gasanov)

Пресненский суд Москвы заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырём годам колонии по делу об отмывании денег, оштрафовал его на один миллион рублей и запретил публиковать материалы в интернете на два года. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».



Следствие утверждает, что Гасанов как индивидуальный предприниматель не уплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей и для легализации этих средств провёл несколько финансовых операций и фиктивных сделок с недвижимостью.

Например, при продаже апартаментов за 60 миллионов рублей в банковскую ячейку вместо денег положили печенье. После заочного ареста блогер обвинил главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину в распространении порочащей информации.

Мужчина пообещал подать на неё в суд и призвал подписчиков массово жаловаться на её Telegram-канал. При этом Гасанов утверждал, что закрыл все налоговые вопросы ещё в 2024 году.

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Ольга Щелокова

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