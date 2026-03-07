Блогеру Лерчек могут дать отсрочку от наказания до наступления ее ребенку 14 лет

07 марта 2026, 10:56

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Обвиняемая в незаконном выводе денег за рубеж блогер Валерия Чекалина (Лерчек) может получить отсрочку от исполнения наказания до достижения ее ребенком 14 лет. Об этом ТАСС рассказал адвокат, председатель коллегии адвокатов «Адвокат Премиум» Тимур Чанышев.