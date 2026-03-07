Блогеру Лерчек могут дать отсрочку от наказания до наступления ее ребенку 14 лет
Обвиняемая в незаконном выводе денег за рубеж блогер Валерия Чекалина (Лерчек) может получить отсрочку от исполнения наказания до достижения ее ребенком 14 лет. Об этом ТАСС рассказал адвокат, председатель коллегии адвокатов «Адвокат Премиум» Тимур Чанышев.
По его словам, Чекалина может рассчитывать на отсрочку приговора. Закон позволяет это сделать женщинам с детьми до 14 лет, а у Лерчек их несколько, включая новорожденного. Если наказание не предусматривает лишение свободы, вопрос об отсрочке обычно не поднимается, подчеркнул адвокат.
В конце февраля стало известно, что Лерчек, находящаяся под домашним арестом, родила сына. Вскоре после этого в прессе появилась информация о её госпитализации в реанимацию онкологического отделения.
Чанышев отметил, что в определённых обстоятельствах Чекалину могут освободить от ответственности, учитывая её состояние здоровья.
