Звезда сериала «Тюдоры» Слейн Келли умерла в 43 года после борьбы с раком

06 июля 2026, 19:47

Ирландская актриса Слейн Келли умерла в 43 года после борьбы с онкологией

Фото: istockphoto/nathamag11

Ирландская актриса Слейн Кейли, известная широкой публике по роли в сериале «Тюдоры», скончалась 4 июля на 44-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. О трагедии в социальных сетях сообщил актёр Пэдди Кортни, коллега Кейли по съёмкам в сериале «Бесстыдники».





Последние дни Слейн провела в кругу семьи. Врачи разрешили ей оставаться дома, чтобы она могла попрощаться с близкими в спокойной обстановке.





«Слейн Келли навсегда останется в памяти как удивительная женщина и подруга многих людей и животных. Её жизнь унёс рак, но её дух, полный головокружительного любопытства и озорства, будет жить во всех, кто её знал. Мне посчастливилось быть рядом с ней в разных ролях: друга, партнёра по фильму и доверенного лица. Спасибо за смех. Покойся с миром, прекрасная душа», — говорится в посте Кортни.