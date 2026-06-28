Звезда «Тайны «Черных дроздов» Алла Чернова умерла в Петербурге
В Петербурге на 83-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Алла Чернова. Народная любимица ушла минувшей ночью в Мариинской больнице. Об этом «Фонтанке» сообщил сын актрисы.
По словам наследника, прощание с Аллой Иосифовной пройдет на Комаровском кладбище, где ее похоронят рядом со своим супругом — режиссером Леонидом Менакером, с которым знаменитость прожила в браке более 40 лет. Дату церемонии пока не назначили.
Алла Чернова была выпускницей легендарной «Щуки» в Москве, однако свою творческую судьбу связала с Ленинградом. На сцене Северной столицы она служила в Театре имени Ленинского комсомола, а затем в Театре комедии.
В кино звезда дебютировала еще в студенческие годы, исполнив главную роль в картине «Коротко лето в горах». А на съемках фильма «Не забудь… станция Луговая» она встретила свою любовь — будущего мужа Леонида Менакера.
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