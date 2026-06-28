Звезда «Тайны «Черных дроздов» Алла Чернова умерла в Петербурге

28 июня 2026, 20:20

Актриса Алла Чернова умерла на 83-м году жизни

Алла Чернова (Фото: кадр из фильма «Тайна «Черных дроздов» (1983)

В Петербурге на 83-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Алла Чернова. Народная любимица ушла минувшей ночью в Мариинской больнице. Об этом «Фонтанке» сообщил сын актрисы.