От тяжелой болезни скончалась актриса сериалов «Склифосовский» и «Папины дочки»

Наталья Пикула (Фото: кадр из сериала «Расплата»)
Умерла звезда отечественных сериалов Наталья Пикула, сообщил «АиФ» сценарист и друг покойной Илья Замешаев.
Сегодня стало известно о кончине 51-летней актрисы. Со слов ее семьи, она ушла из жизни в воскресенье, 18 мая. Близкие артистки заявили, что она боролась с тяжелой болезнью.
Наталья Пикула появилась на свет 5 января 1974 года в Москве. Актриса училась в Московском институте современного искусства.
Артистка приняла участие в съемках 131 проекта. Впервые она появилась в кино в начале 1990-х, исполнив роль медсестры Елены в сериале «Горячев и другие». Потом Пикула сыграла проводницу в драме «Вор». Еще Наталья снималась в сериалах «Папины дочки», «Склифосовский», «След» и других.
Последнее появление артистки на экране было в 2021 году — она сыграла в мелодраме «Искренне Ваша».
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«Онкология. Не менее пяти лет борьбы», — обратил внимание Илья Замешаев.
Наталья Пикула появилась на свет 5 января 1974 года в Москве. Актриса училась в Московском институте современного искусства.
Артистка приняла участие в съемках 131 проекта. Впервые она появилась в кино в начале 1990-х, исполнив роль медсестры Елены в сериале «Горячев и другие». Потом Пикула сыграла проводницу в драме «Вор». Еще Наталья снималась в сериалах «Папины дочки», «Склифосовский», «След» и других.
Последнее появление артистки на экране было в 2021 году — она сыграла в мелодраме «Искренне Ваша».
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