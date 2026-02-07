Звезда фильма «Брат» перенес операцию на открытом сердце сразу после съемок
Актер Сухоруков перенес операцию на открытом сердце сразу после съемок «Красавицы»
Народный артист России Виктор Сухоруков перенёс операцию на открытом сердце сразу после завершения съёмок в фильме «Красавица». Об этом актёр рассказал в беседе с «Известиями».
Съёмки картины завершились 28 февраля 2025 года, а уже 3 марта Сухорукова ждала сложная операция на сердце. Артист признался, что сегодня говорит об этом гордо, однако его очень удивило собственное тело. Он не понимал, каким образом смог целый месяц работать в холоде Петербурга, не чувствуя недомогания.
«А он (хирург Игорь Глушенко) мне ответил: «Наверное, вы были слишком увлечены. Хотя сердце ваше давно страдало». Так что свои сердечные страдания я посвящаю фильму "Красавица"», — объяснил Сухоруков «Известиям».
«Если дотянем»: Юлианна Караулова планирует вторую свадьбу
Напомним, что операция потребовалась артисту после острого инфаркта миокарда. Во время своего восстановления актер говорил, что даже не подозревал о серьезной опасности — он всегда чувствовал себя отлично. Подробнее о жизни Сухорукова читайте в нашем материале.
Фильм «Красавица», посвящённый подвигу ленинградцев, спасавших животных местного зоопарка в блокаду, выйдет в прокат 19 февраля 2026 года. Режиссёром выступил Антон Богданов, известный по сериалу «Реальные пацаны». В картине также снимались Стася Милославская, Юлия Пересильд и Иван Добронравов.