Звезда фильма «Брат» перенес операцию на открытом сердце сразу после съемок

07 февраля 2026, 05:06

Актер Сухоруков перенес операцию на открытом сердце сразу после съемок «Красавицы»

Виктор Сухоруков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народный артист России Виктор Сухоруков перенёс операцию на открытом сердце сразу после завершения съёмок в фильме «Красавица». Об этом актёр рассказал в беседе с «Известиями».





Съёмки картины завершились 28 февраля 2025 года, а уже 3 марта Сухорукова ждала сложная операция на сердце. Артист признался, что сегодня говорит об этом гордо, однако его очень удивило собственное тело. Он не понимал, каким образом смог целый месяц работать в холоде Петербурга, не чувствуя недомогания.





«А он (хирург Игорь Глушенко) мне ответил: «Наверное, вы были слишком увлечены. Хотя сердце ваше давно страдало». Так что свои сердечные страдания я посвящаю фильму "Красавица"», — объяснил Сухоруков «Известиям».