Звезда фильма «Брат» перенес операцию на открытом сердце сразу после съемок

Актер Сухоруков перенес операцию на открытом сердце сразу после съемок «Красавицы»
Виктор Сухоруков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народный артист России Виктор Сухоруков перенёс операцию на открытом сердце сразу после завершения съёмок в фильме «Красавица». Об этом актёр рассказал в беседе с «Известиями».



Съёмки картины завершились 28 февраля 2025 года, а уже 3 марта Сухорукова ждала сложная операция на сердце. Артист признался, что сегодня говорит об этом гордо, однако его очень удивило собственное тело. Он не понимал, каким образом смог целый месяц работать в холоде Петербурга, не чувствуя недомогания.

«А он (хирург Игорь Глушенко) мне ответил: «Наверное, вы были слишком увлечены. Хотя сердце ваше давно страдало». Так что свои сердечные страдания я посвящаю фильму "Красавица"», — объяснил Сухоруков «Известиям».
Напомним, что операция потребовалась артисту после острого инфаркта миокарда. Во время своего восстановления актер говорил, что даже не подозревал о серьезной опасности — он всегда чувствовал себя отлично. Подробнее о жизни Сухорукова читайте в нашем материале.

Фильм «Красавица», посвящённый подвигу ленинградцев, спасавших животных местного зоопарка в блокаду, выйдет в прокат 19 февраля 2026 года. Режиссёром выступил Антон Богданов, известный по сериалу «Реальные пацаны». В картине также снимались Стася Милославская, Юлия Пересильд и Иван Добронравов.
