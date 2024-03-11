В Подмосковье состоится форум-концерт «Единство народа» 

Фото: istockphoto / Antonio Suarez Vega
В Подольске пройдет форум-концерт «Единство народа» при поддержке партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба партии.
Форум пройдет 13 марта в Ледовом дворце «Витязь».
В мероприятие примут участие активисты со всей Московской области, которые постоянно вносят вклад в развитие государства.
Кроме этого, активисты смогут пообщаться со спикерами и задать им интересующие вопросы, связанные с доппомощью и заботой об участниках СВО и их семей, патриотического воспитания, а также развития спорта, медицины и предпринимательства региона.
Стоит отметить, что в рамках концерта участники смогут услышать известных артистов, в числе которых Григорий Лепс и Денис Майданов.
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В мероприятие примут участие активисты со всей Московской области, которые постоянно вносят вклад в развитие государства.
«Форум соберет представителей самых разных специальностей и интересов, тех, кто добился выдающихся результатов в своем деле – от спортсменов и работников здравоохранения, образования до участников СВО и общественных деятелей. В числе гостей, которые выступят перед аудиторией: губернатор Московской области Андрей Воробьев, Герой России, полковник Росгвардии Александр Белоглазов, военный корреспондент, руководитель Службы сопровождения ветеранов СВО Ирина Куксенкова, актёр и режиссёр Иван Охлобыстин, олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков и многие другие», — подчеркнули в пресс-службе.
Кроме этого, активисты смогут пообщаться со спикерами и задать им интересующие вопросы, связанные с доппомощью и заботой об участниках СВО и их семей, патриотического воспитания, а также развития спорта, медицины и предпринимательства региона.
Стоит отметить, что в рамках концерта участники смогут услышать известных артистов, в числе которых Григорий Лепс и Денис Майданов.
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Мира Полтева