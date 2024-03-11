В Подмосковье состоится форум-концерт «Единство народа» 

Около 12 тысяч наблюдателей будут следить за ходом голосования на выборах президента Российской Федерации в Московской области, они будут находиться непосредственно на избирательных участках, а также в Центре общественного наблюдения в Одинцове. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.