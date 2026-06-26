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Звезду фильма «Я шагаю по Москве» Евгения Стеблова экстренно госпитализировали

Актера Стеблова госпитализировали с подозрением на осложнение паховой грыжи
Евгений Стеблов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актёра Евгения Стеблова экстренно госпитализировали с подозрением на опасное осложнение паховой грыжи. Об этом пишет Mash.



80-летний артист, известный по ролям в фильмах «Ку! Кин-дза-дза», «Я шагаю по Москве» и «По семейным обстоятельствам», среди ночи почувствовал себя плохо. У него возникла сильная боль в правой паховой области, которая быстро нарастала. Стеблов немедленно вызвал скорую помощь.

Прибывшие врачи заподозрили ущемление грыжи — состояние, когда нарушается кровоснабжение органов и может потребоваться срочная операция. Уточняется, что хирургического вмешательства удалось избежать.

Медики диагностировали правостороннюю паховую грыжу, и с помощью консервативного лечения удалось снять опасное осложнение. После проведения всех необходимых обследований и наблюдения актёра выписали домой. В настоящее время его состояние улучшилось.

Екатерина Коршунова

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