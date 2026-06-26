Звезду фильма «Я шагаю по Москве» Евгения Стеблова экстренно госпитализировали

26 июня 2026, 12:51

Актера Стеблова госпитализировали с подозрением на осложнение паховой грыжи

Евгений Стеблов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актёра Евгения Стеблова экстренно госпитализировали с подозрением на опасное осложнение паховой грыжи. Об этом пишет Mash.