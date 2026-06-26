«Обманула дурака на четыре кулака»: Алла Михеева придумала хитрую ловушку для ведущего шоу
Алла Михеева во время съёмок нового экстремального шоу «Прятки» на СТС устроила необычный розыгрыш вместе со школьниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Телеведущая пообещала детям приятный подарок, если их план сработает и ведущий проекта не сможет разгадать хитрую уловку.
По словам Михеевой, участники нашли заброшенный класс без окон и дверей, где сначала хотели спрятаться сами. Однако затем дети предложили более оригинальную идею — оставить под столом куклу с шуточной надписью: «Алла Михеева обманула дурака на четыре кулака».
Если ведущий шоу Дмитрий Журавлёв не обнаружит эту куклу, победа достанется школьникам. В таком случае, как рассказала телеведущая на пресс-дне проекта, она выполнит своё обещание и подарит всей школе футбольные мячи.
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