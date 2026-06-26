«Обманула дурака на четыре кулака»: Алла Михеева придумала хитрую ловушку для ведущего шоу

26 июня 2026, 12:20

Алла Михеева пообещала подарить школе футбольные мячи

Алла Михеева (Фото: Instagram* / @allamikheeva)

Алла Михеева во время съёмок нового экстремального шоу «Прятки» на СТС устроила необычный розыгрыш вместе со школьниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».