«Всё равно вылезает смешная девчонка»: Юлия Гаврилина высказалась о возрасте и характере
Юлия Гаврилина, которой уже завтра исполнится 24 года, призналась, что всё чаще задумывается о взрослении и хочет выглядеть более сдержанной. Однако, по словам блогерши, перед камерами её серьёзный настрой быстро исчезает. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На пресс-дне шоу «Прятки» от СТС Гаврилина рассказала, что каждый раз перед интервью обещает себе вести себя спокойнее и взрослее, но в итоге всё происходит совсем иначе.
«Я всё время себе перед интервью говорю: "Юля, ты уже взрослая, давай попробуем посерьёзнее себя вести". Но, как только включаются камеры, из меня всё равно вылезает смешная девчонка», — поделилась блогерша.
Она добавила, что, по её ощущениям, возраст уже располагает к более женственному и спокойному образу, однако пока ей не удаётся полностью соответствовать этому представлению.
Также Юлия рассказала о съёмках шоу вместе с Артём Дзюба. По словам блогерши, футболист обладает своеобразным чувством юмора, поэтому от него всегда можно ожидать неожиданных и забавных выходок.
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