«Всё равно вылезает смешная девчонка»: Юлия Гаврилина высказалась о возрасте и характере

26 июня 2026, 12:25

Блогерша Юлия Гаврилина призналась, что не может стать серьёзнее

Юлия Гаврилина (Фото: Instagram* / @julia.gavrilina)

Юлия Гаврилина, которой уже завтра исполнится 24 года, призналась, что всё чаще задумывается о взрослении и хочет выглядеть более сдержанной. Однако, по словам блогерши, перед камерами её серьёзный настрой быстро исчезает. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».