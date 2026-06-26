Сын Жириновского назвал условие для возвращения Аллы Пугачёвой в Россию
Олег Жириновский заявил об отсутствии запретов на возвращение Пугачёвой в Россию
Младший сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег заявил, что никаких запретов на возвращение певицы Аллы Пугачёвой в Россию не существует.
В беседе с NEWS.ru мужчина высказал мнение, что народная артистка СССР и другие представители культуры вполне могут приехать и оказать помощь фронту.
«Те, которые раскаялись, лишнего не позволили, а просто поддались влиянию толпы или испугались, — у них возможность вернуться должна быть. Хотят вернуться — пусть. Но пускай здесь помогают тылу и фронту», — высказался Олег Владимирович.Жириновский считает неправильным закрывать кому-либо въезд в страну, особенно если человек переосмыслил свои прежние высказывания и поступки.
Ранее Сергей Зверев рассказал, что Алла Пугачёва убедила его начать музыкальную карьеру. По словам стилиста, он вообще не планировал становиться певцом.