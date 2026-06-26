Сын Жириновского назвал условие для возвращения Аллы Пугачёвой в Россию

26 июня 2026, 12:03

Олег Жириновский заявил об отсутствии запретов на возвращение Пугачёвой в Россию

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Младший сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег заявил, что никаких запретов на возвращение певицы Аллы Пугачёвой в Россию не существует.





В беседе с NEWS.ru мужчина высказал мнение, что народная артистка СССР и другие представители культуры вполне могут приехать и оказать помощь фронту.

«Те, которые раскаялись, лишнего не позволили, а просто поддались влиянию толпы или испугались, — у них возможность вернуться должна быть. Хотят вернуться — пусть. Но пускай здесь помогают тылу и фронту», — высказался Олег Владимирович.